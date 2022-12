PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Dobre wieści płyną dla wszystkich kibiców Argentyny z obozu tej drużyny. Angel Di Maria i Rodrigo De Paul, czyli dwaj kluczowi piłkarze Albicelestes są gotowi na mecz z Chorwacją.

Di Maria i De Paul mogą zagrać w półfinale mundialu

Obaj narzekali na kontuzje mięśniowe w ostatnim czasie

Scaloni poinformował o ich powrocie do zdrowia

Di Maria i De Paul gotowi na mecz z Chorwacją

Selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że Angel Di Maria i Rodrigo De Paul będą do jego dyspozycji w czasie półfinału mistrzostw świata z Chorwacją. Trener podkreślił jednak, że nie podjęto jeszcze decyzji, w jakim wymiarze czasowym zagrają obaj zawodnicy.

34-letni Di Maria był w dużej mierze ograniczony w swoim występie w fazie pucharowej z powodu problemów mięśniowych. Skrzydłowy Juventusu wystąpił we wszystkich trzech meczach grupowych, ale doznał kontuzji podczas wygranego przez Argentynę 2:0 meczu z Polską — ich ostatniego meczu grupowego. Następnie został wykluczony z wygranego pojedynku w 1/8 finału z Australią i zaliczył tylko osiem minut w ćwierćfinałowym pojedynku przeciwko Holandii.

Tak samo, jak Di Maria i Rodrigo De Paul również zmagał się z kontuzją mięśnia, w wyniku czego został zmieniony w 66. minucie przeciwko Holandii.

– Dzień po meczu odbyliśmy treningi regeneracyjne. Podobnie wyglądały ćwiczenia w niedzielę. Przed meczem z Chorwacją nie trenowaliśmy zbyt wiele. Przede wszystkim skupiliśmy się na taktyce. Rozmawialiśmy o pomysłach na to starcie – przyznał Scaloni.

– Zarówno De Paul, jak i Di Maria są zdrowi. To wiedząc jesteśmy o wiele spokojniejsi. Musimy się zastanowić, jak długo będą w stanie zagrać, ale mamy na to jeszcze czas dzisiaj, a nawet we wtorek. Na podjęcie decyzji przyjdzie jeszcze odpowiedni moment, ale najważniejsze, że obaj są zdolni do gry – dodał selekcjoner Alibicelestes.

Początek półfinału Argentyna – Chorwacja we wtorek, 13 grudnia, o godzinie 20:00.

