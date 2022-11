Pressfocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Luis Enrique po raz kolejny zaskoczył, tym razem swoimi powołaniami na mundial w Katarze. Selekcjoner Hiszpanii postanowił umieścić w 26-osobowej kadrze Ansu Fatiego, podczas gdy jeszcze kilka tygodni temu twierdził, że dla napastnika FC Barcelony nie ma miejsca w składzie. Powołanie dla Fatiego skomentował jego kolega z drużyny – Eric Garcia.

Luis Enrique ogłosił w piątek oficjalną kadrę Hiszpanii na mundial w Katarze

Znalazło się w niej miejsce dla Ansu Fatiego

Wybór selekcjonera skomentował Eric Garcia

Fati nieoczekiwanie znalazł się w kadrze Hiszpanii na mundial

W piątek wczesnym popołudniem Luis Enrique ogłosił oficjalną kadrę reprezentacji Hiszpanii na mundial w Katarze. Znalazło się w niej aż siedmiu piłkarzy FC Barcelony, w tym Ansu Fati. Jeszcze kilka tygodni temu selekcjoner nie widział dla niego miejsca w kadrze. Jak widać, swoje zdanie odnośnie do młodego napastnika zmienił.

Powołanie Fatiego na mundial skomentował jego kolega z drużyny – Eric Garcia. Hiszpan wyraził radość z powodu obecności 20-latka w składzie La Furia Roja.

Ansu Fati via IG: pic.twitter.com/6WFXCYRmH2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 11, 2022

– Już z nim rozmawiałem, jestem bardzo zadowolony z jego powodu, bo na to zasłużył. Wszyscy wiemy, jakim jest piłkarzem, cieszę się też na poziomie personalnym, ze względu na to, co wspólnie przeżyliśmy – stwierdził Garcia.

W składzie Hiszpanii nie znalazło się natomiast miejsce dla Alejandro Balde, który typowany był przez media do obecności w kadrze. Luis Enrique na lewej obronie postanowił jednak postawić na Jordiego Albę i Jose Luisa Gayę.

