Poznaliśmy oficjalny 26-osobowy skład reprezentacji Hiszpanii na mundial w Katarze. Luis Enrique odkrył karty przed prestiżowym turniejem, którego start tuż za rogiem.

W zestawieniu nie brakuje kapitana drużyny “La Furia Roja”, czyli Sergio Busquetsa

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii postawił także na m.in. Marco Asensio czy Nico Williamsa

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu ogłosił ostateczny skład swojego zespołu na mistrzostwa świata w Katarze. Początek najważniejszej piłkarskiej imprezy tego roku już 20 listopada. 52-letni szkoleniowiec powołał m.in. Sergio Busquetsa oraz Marco Asensio czy młodych Nico Williamsa i Yeremy’ego Pino.

Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy w kadrze znajdzie się bardzo doświadczony Sergio Ramos, który po wyleczeniu się ze wszelkich kontuzji wrócił do regularnej gry w barwach Paris Saint-Germain, gdzie w aktualnym sezonie prezentuje się co najmniej dobrze. Koniec końców Luis Enrique nie postawił na 36-letniego środkowego obrońcę. Powołania nie otrzymał też David de Gea z Manchesteru United.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Drużyna znana jako “La Furia Roja” na mundialu zagra w grupie E, gdzie zmierzy się z Kostaryką, Niemcami oraz Japonią. Faworytami do zameldowania się w fazie pucharowej rzecz jasna są Hiszpanie oraz podopieczni Hansiego Flicka.

W 26-osobowym składzie “La Furia Roja” znajduje się aż siedmiu zawodników katalońskiej Barcelony – Jordi Alba, Eric Garcia, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres i Ansu Fati.

Bramkarze: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya.

Obrońcy: Dani Carvajal, Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Jose Gaya.

Pomocnicy: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Koke.

Napastnicy: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati.

