Jannik Sinner - Carlos Alcaraz to wyczekiwany finał Wimbledonu. Do ich pojedynku dojdzie w niedzielę, 13 lipca, o godzinie 17:00. Z meczu dostępna będzie transmisja za darmo.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Carlos Alcaraz

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz: gdzie obejrzeć na żywo?

W sobotę triumf na Wimbledonie zanotowała Iga Świątek, a w niedzielę o zwycięstwo powalczy dwóch najlepszych obecnie tenisistów świata. Liderujący w rankingu ATP Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Do tej pory rywalizowali ze sobą już 12 razy. Osiem razy triumfował Hiszpana, a cztery mecze zakończyły się wygranymi Włocha. Niedzielny finał, który rozpocznie się o 17:00,. będzie transmitowany zarówno w TV, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sinner – Alcaraz: transmisja za darmo

Finał Wimbledonu Sinner – Alcaraz można obejrzeć ZA DARMO dzięki platformie Betclic TV. Abu uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć tutaj konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Co ważne, minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Finałowe spotkanie będzie można obejrzeć także dzięki telewizyjnej transmisji „na żywo”, która będzie prowadzona na kanale Polsat Sport 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.