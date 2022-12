PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Reprezentacja Maroka jest rewelacją mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Walida Regraguiego jako pierwszy zespół z Afryki w historii awansował do półfinału mundialu. Po meczu z Portugalią przed kamerami stanął lider “Lwów Atlasu” – Sofyan Amrabat.

Marokańczycy są “czarnym koniem” MŚ 2022

Ekipa z Afryki zameldowała się w 1/2 finału

Amrabat uważa, że on i jego koledzy na to zasłużyli

“Czuliśmy się jak w domu”

Maroko sensacyjnie pokonało Portugalię 1:0 w spotkaniu w ramach 1/4 finału mistrzostw świata w Katarze, dzięki czemu awansowało do półfinału mundialu 2022. Popularne “Lwy Atlasu” tym samym przeszły do historii, bowiem są pierwszą afrykańską drużyną, której udało się dotrzeć do tego etapu turnieju. Sofyan Amrabat to jeden z liderów Marokańczyków. Pomocnik Fiorentiny w pomeczowym wywiadzie podziękował kibicom kadry narodowej, których na stadionie było bardzo dużo.

– Zasłużyliśmy na ten sukces w stu procentach. Gramy z pełnym zaangażowaniem, walczymy dla naszego kraju, zostawiamy serce na boisku dla naszych rodaków. Mamy niesamowitą mentalność, były problemy, bo pojawiły się kontuzje, lecz zastępcy spisali się znakomicie – powiedział Sofyan Amrabat.

– To naprawdę niewiarygodne, że udało nam się zajść tak daleko, jestem mega dumny. Czuję się jak we śnie. Szacunek dla całego naszego zespołu, dla trenera, sztabu szkoleniowego i zawodników. Czuliśmy się jak w domu. Dziękujemy wszystkim kibicom za niesamowite wsparcie – dodał pomocnik Fiorentiny.

Reprezentacja Maroka w półfinale MŚ 2022 zagra z Francją. Ten mecz odbędzie się w środę 14 grudnia o godzinie 20:00. Pojedynek zostanie rozegrany na Al Bayt Stadium.