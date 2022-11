Pressfocus Na zdjęciu: Amine Harit

Wszystko wskazuje na to, że w kadrze Maroko na pięć dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze dojdzie do małej zmiany. Kontuzjowanego Amine Harita w kadrze zastąpi skrzydłowy Burnley – Anass Zaroury.

Dramat skrzydłowego Olympique Marsylia

Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczynają się już za pięć dni, a w kadrze reprezentacji Maroka dojdzie do zmiany last minute. Zgłoszony przez trenera Walida Regraguiego Amine Harit doznał poważnej kontuzji w niedzielnym meczu AS Monaco z Olimpique Marsylia. 25-latek został zmieniony w drugiej połowie, a uraz wyklucza jego udział w mundialu.

Dziennikarze Foot Mercato przekazali, że w kadrze prawdopodobnie zastąpi go skrzydłowy Burnley – Anass Zaroury. Federacja miała rozważać jeszcze namówienie na reprezentowanie Maroko mającego tamtejsze korzenie Brahima Diaza, jednak zawodnik Milanu nie był zainteresowany ich ofertą.

Alors que l'OM a communiqué sur une entorse des ligaments croisés du genou d'Amine Harit, la blessure serait en réalité plus grave.



Le Marocain aurait été victime d'une rupture d'au moins un des ligaments.



(@lequipe) pic.twitter.com/In6K0UJlWj — Actu Foot (@ActuFoot_) November 15, 2022

Dramat Harita to jednocześnie ogromna szansa dla 22-letniego piłkarza Burnley, który nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji Maroko. Zaroury w przeszłości występował w juniorskich reprezentacjach Belgii, jako że posiada także tamtejszy paszport. Nie zadebiutował jednak w kadrze Czerwonych Diabłów.

