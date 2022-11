fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Za kilka dni rozpoczną się mistrzostwa świata w Katarze. Reprezentacja Argentyny przejawia wielkie ambicje, a Leo Messi mówi o swoich faworytach. Wyróżnia przede wszystkim Brazylię oraz Francję.

Mundial w Katarze rozpocznie się 20 listopada

Jednym z faworytów do mistrzostwa jest Argentyna

Leo Messi uważa, że najtrudniej gra się przeciwko drużynom z Ameryki Południowej

Messi wierzy w dobry wynik swojej kadry

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się już 20 listopada. W dobrej formie przed mundialem znajduje się Leo Messi, który notuje zdecydowanie lepszy sezon, niż miało to miejsce w zeszłym roku. To właśnie kadra Argentyny jest uważana za jednego z faworytów do końcowego triumfu.

Lider reprezentacji Argentyny uważa, że jego zespół jest dobrze przygotowany do imprezy. Mówi także o swoich faworytach, których upatruje we Francji oraz Brazylii. Obie ekipy dysponują ogromną siłą ofensywną.

– Każdy zespół jest trudny do pokonania. Nie mieliśmy wielu starć z europejskimi zespołami. Im też się to nie podoba. Gra przeciwko drużynom z Ameryki Południowej jest ciężka. Jesteśmy w dobrym momencie. Nie możemy popaść w szaleństwo kibiców, wierząc, że zdobędziemy puchar. Musimy to robić krok po kroku. Ze względu na swoich zawodników, ze względu na trenera

– Francja jest trudnym rywalem. Brazylia ma piłkarzy z dużą jakością. Mają Neymar. My też mamy bardzo dobrych graczy. Jesteśmy w dobrym okresie, ale mieliśmy pecha z kontuzją Lo Celso. Były też inne problemy. Najpierw musimy myśleć o wygraniu pierwszego meczu – przekonuje Messi.

W fazie grupowej mistrzostw świata Argentyna zmierzy się z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.

