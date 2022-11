fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna – Meksyk to sobotni szlagier drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Tymczasem znamy wyjściowe jedenastki obu ekip. W naszym materiale znajdziecie informacje na ten temat i kursy oferowane przez bukmacherów.

Bardzo interesująco zapowiada się drugie sobotnie spotkanie grupy C na mundialu

Poznaliśmy składy na mecz Argentyna – Meksyk

Starcie zacznie się o 20:00

Argentyna – Meksyk: trenerzy odkryli karty

Reprezentacja Argentyna przystąpi do potyczki z Meksykiem, chcąc za wszelką cenę podnieść się po porażce z Arabia Saudyjską. Jednocześnie ekipa Lionela Scaloniego chce wrócić do gry o awans do fazy pucharowej. El Tri nie zamierzają jednak ułatwiać zadania rywalom, co zwiastuje emocjonujące starcie na Lusail Iconic Stadium.

W szeregach Albiceleste kluczową postacią ma być Lionel Messi. Piłkarz w ataku argentyńskiej ekipy zagra z Lautaro Martinezem. Kluczowe role będą mieli też odegrać Angel Di Maria, czy Rodrigo De Paul.

Zespół Gerardo Martino bazować będzie natomiast przede wszystkim na potencjale Hirvinga Lozano. W ofensywie brylować ma też Alexis Vega. Emocji na stadionie w Lusail nie powinno zabraknąć.

Mistrzostwa Świata. Argentyna – Meksyk: składy na mecz

Argentyna: Martinez – Otamendi, Acuna, Montiel, Lisandro Martinez, Di Maria, De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez

Meksyk: Ochoa – Moreno, Araujo, Montes, Alvarez, Guardado, Herrera, Chavez, Gallardo, Lozano, Vega.

