fot. PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Gdzie oglądać mecz Argentyna – Meksyk? Arcyciekawie zapowiada się batalia na Lusail Iconic Stadium. Faworytem tej potyczki wydają się Lionel Messi i spółka. El Tri nie chcą jednak odegrać roli drugoplanowej w tym starciu. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w TV i online.

Argentyna – Meksyk, gdzie oglądać

Drużyna Lionela Scaloniego z dużymi ambicjami przystąpiła do mundialu w Katarze. Reprezentacja Argentyny nie ukrywała, że wybrała się do Kataru po to, aby rozegrać na turnieju siedem meczów. Los jednak chciał, że już w pierwszym spotkaniu Argentyńczycy zaliczyli wpadkę w starciu z Arabią Saudyjską (1:2).

Team Gustavo Alfaro ma natomiast za sobą zremisowane spotkanie z Polską. Reprezentacja Meksyku może jednak cieszyć się z wywalczonego punktu, bo sytuacja El Tri mogła wyglądać gorzej, gdyby nie niewykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego.

Argentyna – Meksyk, transmisja TV

Szlagier grupy C będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie Argentyna – Meksyk będzie transmitowane na antenie TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Mecz zacznie się o 20:00, a skomentują go Mateusz Borek i Janusz Michallik.

Argentyna – Meksyk, transmisja online

Rywalizacja na Lusail Iconic Stadium będzie do obejrzenia online. Między innymi dzięki aplikacji TVP Sport, ale też na dedykowanej stronie internetowej Sport.tvp.pl. Transmisja ze spotkania będzie także aktywna na platformie CANAL+ online.

Argentyna – Meksyk, kursy bukmacherskie

Zdecydowanie większa szanse na zwycięstwo mają piłkarze Albicelstes. Kurs na wygraną Argentyńczyków oscyluje w granicach 1,59-1,60.