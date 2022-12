PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes po meczu 1/8 finału mundialu w Katarze przeciwko Szwajcarii (6:1) wypowiedział się na temat Cristiano Ronaldo, który to spotkanie niespodziewanie zaczął na ławce rezerwowych.

Fernando Santos wystawił Goncalo Ramosa kosztem Cristiano Ronaldo

Utalentowany napastnik Benfiki Lizbona nie zawiódł i zanotował hat-tricka

Bruno Fernandes przyznał, że też byłby zły, gdyby trener posadził go na ławce

“Cristiano Ronaldo wykonuje swoją pracę”

Reprezentacja Portugalii z łatwością uporała się ze Szwajcarią w spotkaniu w ramach 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze (6:1). Selekcjoner mistrzów Europy z 2016 roku Fernando Santos zaskoczył, bowiem w tym meczu posadził kapitana swojej drużyny – Cristiano Ronaldo – na ławce rezerwowych. Miejsce 37-latka w jedenastce zajął 21-letni Goncalo Ramos, który popisał się hat-trickiem. CR7 na boisku zameldował się dopiero w 74. minucie. Na jego temat głos zabrał Bernardo Silva.

– Czy myślicie, że ktokolwiek lubi przebywać na ławce rezerwowych? To normalne, że Cristiano nie był zadowolony. Gdyby selekcjoner posadził mnie na ławce rezerwowych w następnym meczu, to też byłbym zły. Wygraliśmy dwa pierwsze spotkania z Ronaldo w wyjściowym składzie i mogłoby być tak, że gdyby on zagrał od pierwszej minuty przeciwko Szwajcarii, to strzeliłby trzy bramki i mielibyście inny temat do rozmów – powiedział Bruno Fernandes.

– Cristiano wykonuje swoją pracę, robi swoje, jest zadowolony z wyników, ponieważ celem każdego z nas jest zajście jak najdalej na mistrzostwach świata. Nie sądzę, że ludzie powinni mówić o Ronaldo i o tym, dlaczego nie gra, ponieważ kiedy “Cris” gra i drużyna zwycięża, to nikt o tym nie wspomina. Wszyscy o nim mówią, bo jest najbardziej znanym sportowcem na świecie, nie tylko w piłce nożnej, a w całym sporcie – dodał pomocnik Manchesteru United.

Portugalczycy w ćwierćfinale mundialu 2022 zmierzą się z Marokańczykami, którzy sensacyjnie po konkursie rzutów karnych wyeliminowali Hiszpanów.