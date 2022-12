PressFocus Na zdjęciu: Polska

Łukasz Wachowski, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyznał w rozmowie z CANAL+ Sport , że PZPN nie wiedział o spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z piłkarzami reprezentacji oraz sztabem szkoleniowym przed wylotem drużyny na mundial w Katarze.

Sekretarz PZPN skomentował aferę z premią

Wachowski przyznał, że PZPN nie widział o spotkaniu reprezentacji z premierem

Nie milkną echa głośnej afery wokół polskiej kadry

Wachowski tłumaczy się z afery premiowej wokół reprezentacji Polski

Rządowe premie dla reprezentacji Polski po mundialu w Katarze nadal szokują opinię publiczną. Gdy wydawało się, że w tym temacie zostało już powiedziane i napisane wszystko głos zabrał Łukasz Wachowski, który na antenie CANAL+ Sport rzucił nowe światło na tą sytuację.

– Nie wiedzieliśmy, że premier przyjedzie na zgrupowanie. Nie było to awizowane u nikogo w PZPN. Nie wiemy, dlaczego tak to się potoczyło. W żaden sposób nie byliśmy zaangażowani w to spotkanie. Wszystko zostało ustalone na poziomie sztabu i najbliższego otoczenia selekcjonera – powiedział Wachowski.

– My, jako związek zostaliśmy powiązani w tą sprawę, chociaż nie byliśmy bezpośrednio zaangażowani w żadne rozmowy. Jest rozmowa o kilkudziesięciu milionach złotych, a ona toczy się w takim mało poważnym anturażu. Teraz urosło to do wielkiej sprawy, bo nic o tym nie wiedzieliśmy. Prezes o tym nie wiedział. Normalnie, gdyby nie było słowa o premii to nikt nie zwróciłby na tą sytuację uwagi, a ten vlog był jednym z wielu, które ukazały się na kanale Łączy Nas Piłka – dodał.

"Mocno jestem zdziwiony, że ta sprawa nabrzmiała do takich rozmiarów" 👀



Jak odbieracie tłumaczenia PZPN w temacie premii? ⚽



📺 Debata+ trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/oNv7aYJAie pic.twitter.com/AbQ0IL4aUj — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 11, 2022

Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Czesława Michniewicza. Prezes PZPN Cezary Kulesza zwleka z odpowiedzią, czy obecny selekcjoner pozostanie na stanowisku. – Obecnie nie było jeszcze żadnej rozmowy, która podsumowałaby mundial w takim stopniu, aby mówić o podjętych decyzjach. To jeszcze przed nami, powstaje raport. Z pewnością rozmowa prezesa i selekcjonera odbyć się musi i myślę, że to pytanie należy kierować do nich, nie do mnie – stwierdził Wachowski.

Zobacz również: Większy niż drużyna. Zwolnił selekcjonera i zagra o finał. Mundialowy blog Olkiewicza #22