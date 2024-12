fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Viktoria – Manchester United, gdzie oglądać?

Manchester United i Viktoria Pilzno zgromadzili do tej pory tyle samo punktów. Obie ekipy walczą o czołową ósemkę i bezpośredni awans do 1/8 finału fazy pucharowej Ligi Europy. Na papierze faworytem są oczywiście Czerwone Diabły, choć ich wyniki pod wodzą Rubena Amorima nie przekonują. Czesi z pewnością nie będą łatwą przeprawą.

Viktoria – Manchester United, transmisja TV

Mecz Viktoria Pilzno – Manchester United rozpocznie się o godzinie 18:45. To starcie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3.

Viktoria – Manchester United, transmisja online

Spotkanie Viktorii Pilzno z Manchesterem United można śledzić także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do platformy streamingowej Polsat Box Go.

Viktoria – Manchester United, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Viktorii

Remisem

Wygraną Manchesteru United Wygraną Viktorii

Remisem

Wygraną Manchesteru United 0 Votes

Viktoria – Manchester United, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu jest Manchester United. Kurs na wygraną gości wynosi 1.68. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Viktorii Pilzno jest to natomiast 5.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Viktoria Pilzno Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 grudnia 2024 10:26 .

Gdzie oglądać mecz Viktoria Pilzno – Manchester United? Mecz Viktoria Pilzno – Manchester United będzie można obejrzeć w telewizji na Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie w platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Viktoria Pilzno – Manchester United? Mecz Viktoria Pilzno – Manchester United odbędzie się w czwartek (12 grudnia) o godzinie 18:45.

