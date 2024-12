SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Mecz Legii dzisiaj: transmisja

Legia Warszawa rozegra dzisiaj kolejne spotkanie w Lidze Konferencji. Drużyna Goncalo Feio jest jedną z rewelacji obecnej edycji, mając na swoim koncie komplet czterech zwycięstw. Legia pozostaje również jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze choćby jednego gola. O poprawienie swoich statystyk zmierzy się przed własną publicznością ze szwajcarskim Lugano, które po czterech meczach ma na koncie dziewięć punktów.

Mecz Legia Warszawa – Lugano rozegrany zostanie w czwartek (12 grudnia) o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Online będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go.

Legia – Lugano: gdzie obejrzeć?

Prawami do pokazywania meczów Ligi Konferencji w Polsce dysponuje stacja Polsat. I to właśnie na jej kanałach i w jej usługach będzie można obejrzeć dzisiejszy mecz Legia – Lugano. Telewizyjne transmisje dostępne będą na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Drogą internetową mecz można oglądać korzystając z usługi Polsat Box Go. Rywalizację na antenach Polsatu skomentują Bożydar Iwano i Maciej Stolarczyk.

