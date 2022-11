PressFocus Na zdjęciu: Portugalia

Kto gra w jutrzejszych meczach na mundialu? W poniedziałek awans do fazy pucharowej będą mogły wywalczyć Portugalia i Brazylia, które wygrały swoje pierwsze mecze. Ciekawie zapowiada się również pojedynek Kamerunu z Serbią. Obejrzymy również zmagania Korei Południowej z Ghaną.

W poniedziałek awans do fazy pucharowej mogą wywalczyć kolejne dwie reprezentacje

Transmisje ze wszystkich czterech spotkań przeprowadzi Telewizja Polska

Najciekawiej zapowiada się starcie Portugalii z Urugwajem

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (28 listopada)?

11:00 Kamerun – Serbia

14:00 Korea Południowa – Ghana

17:00 Brazylia – Szwajcaria

20:00 Portugalia – Urugwaj

Kamerun – Serbia (grupa G)

Reprezentacja Kamerunu nie popisała się w swoim pierwszym meczu na mundialu i poległa w starciu ze Szwajcarią 0:1. Serbia przegrała natomiast z Brazylią. Oba zespoły rozpoczęły Mistrzostwa Świata od falstartu, dlatego w drugiej kolejce meczów mają okazję na zrehabilitowanie się. Druga porażka oznaczać będzie odpadnięcie z turnieju, dlatego jest wciąż o co walczyć. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie TVP 2 i TVP Sport.

Korea Południowa – Ghana (grupa H)

Lekko rozczarowani byli kibice Korei Południowej po jej bezbramkowym remisie z Urugwajem. Emocji i okazji bramkowych nie brakowało, ale to z goli rozlicza się poszczególne drużyny. Potencjał drużyny jest spory, a fani liczą na awans do strefy pucharowej. Niezwykle ambitnie do swojego pierwszego spotkania na mundialu podeszła reprezentacja Ghany. Czarnym Gwiazdom niewiele zabrakło, żeby zremisować z faworyzowaną Portugalią. Z dobrej strony pokazali się przede wszystkim napastnicy, którzy są w formie. Mecz Korea Południowa – Ghana transmitowany będzie przez TVP 1 i TVP Sport. Początek o godzinie 14:00

Brazylia – Szwajcaria (grupa G)

Reprezentacja Brazylii zrobiła w starciu z Serbią mały pokaz siły. Wygrała 2:0, choć okazji bramkowych miała co niemiara. Niestety w meczu ze Szwajcarią na pewno nie zagra Neymar, który doznał podczas tamtego starcia urazu kostki. Mimo to Canarinhos celują w kolejne zwycięstwo i awans do fazy pucharowej. Spotkanie Brazylia – Szwajcaria obejrzycie na TVP 1 i TVP Sport. Początek tego starcia już o godzinie 17:00.

Portugalia – Urugwaj (grupa H)

Portugalia rozpoczęła mundial od zwycięstwa nad Ghaną, choć rywal napsuł jej sporo krwi. Niewiele zabrakło, żeby Czarne Gwiazdy sprawiły niespodziankę i urwały Cristiano Ronaldo i spółce punkt. Portugalczycy dowieźli jednak zwycięstwo, a jeśli przeciwko reprezentacji Urugwaju skompletują drugiej, zapewnią sobie wyjście z grupy. Drużyna z Ameryki Południowej musi natomiast mocniej popracować w ataku, bo na mundialu wciąż nie zdobyła jeszcze bramki.