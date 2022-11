Korea Południowa – Ghana: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Andre Ayew

Korea Południowa – Ghana: typy na mecz grupy H. Korea Południowa remisując bezbramkowo z Urugwajem z pewnością nie rozpoczęła mundialu w taki sposób, o jakim marzyła, jednak wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej. Ghana rozegrała niezłe spotkanie przeciwko Portugalii, ale przegrała, dlatego teraz musi wygrać, aby nadal marzyć o dalszej grze na turnieju. Początek meczu o godzinie 14:00.

Korea Południowa – Ghana, typy i przewidywania

W ostatnich meczach obu drużyn nie pada zbyt wiele goli, ale sytuacja w tabeli grupy H zmusza obie reprezentacje do ofensywnej gry w poniedziałkowym pojedynku. Jeśli nie strzelą bramek i nie wygrają to mocno skomplikują swoją sytuację na mundialu. Tyczy się to zarówno Korei Południowej, jak i Ghany. Zespół z Afryki już w meczu z dużo mocniejszą Portugalią pokazał, ze potrafi być groźny pod bramką rywala. Mimo, iż nie spodziewamy się gradu goli to ten mecz nie zakończy się bezbramkowym remisem i tak też typuje Kuba Olkiewiecz.

W poniedziałkowym pojedynku Korei Południowej z Ghaną trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Wydaje się, że obie reprezentacje prezentują dość podobny poziom, co pokazują kursy bukmacherskie. Z jednej strony obie drużyny potrzebują zwycięstwa do awansu, z drugiej Ghana nie potrafi wygrać od pięciu meczów na mundialu a Korea Południowa choć nie straciła bramki w meczu z Urugwajem, to jednak daleko było od zachwytów nad jej grą. Korea przegrała tylko jedno z ostatnich dziesięciu spotkań, natomiast Ghana pokazała się z niezłej strony przeciwko Portugalii. Nasz typ: Remis.

Korea Południowa – Ghana, ostatnie wyniki

Korea Południowa mistrzostwa rozpoczęła od bezbramkowego remisu z Urugwajem. Koreańczycy w listopadzie rozegrali jedno spotkanie towarzyskie pokonując 1:0 Islandię. Korea rozegrała również dwa sparingi we wrześniu. Najpierw zremisowała 2:2 z Kostaryką, a następnie pokonała 1:0 Kamerun. Koreańczycy ostatni mecz przegrali 27 lipca ulegając 0:3 Japonii. Warto podkreślić, że to jedyna porażka Korei w ostatnich dziesięciu meczach, z których wygrali aż sześć.

Ghana pierwszy mecz na mundialu przegrała 2:3 z Portugalią. Natomiast w ostatnim sparingu przed mistrzostwami świata Ghańczycy pokonali Szwajcarię 2:0. We wrześniu zespół z Afryki rozegrał kolejne dwa sparingi. Jeden z nich zakończył się wygraną 1:0 z Nikaraguą, a drugi porażką 0:3 z Brazylią. Co ciekawe, Ghana nie zremisowała żadnego ostatnich jedenastu spotkań.

Korea Południowa – Ghana, historia

To pierwsze spotkanie Korei Południowej z Ghaną od meczu towarzyskiego w czerwcu 2014 roku, który zakończył się wygraną 4:0 drużyny z Afryki, a hat-trickiem w tym pojedynku popisał się Jordan Ayew. W 2011 roku sparing między tymi ekipami zakończył się zwycięstwem Azjatów.

Korea Południowa – Ghana, statystyki przed meczem

Ghana nigdy wcześniej nie mierzyła się na mundialu z azjatycką reprezentacją.

Korea Południowa na mundialu trzykrotnie mierzyła się z afrykańską reprezentacją i w każdym z tych meczów zdobywała dwie bramki: 2:1 z Togo w 2006 roku, 2:2 z Nigerią w 2010 roku i 2:4 z Algierią w 2014 roku.

Po wygranej 2:0 z Niemcami w 2018 roku i remisie 0:0 z Urugwajem, Korea Południowa po raz pierwszy zachowała czyste konto w dwóch kolejnych meczach mistrzostw świata.

Ghana jest bez zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach na mundialu: dwa remisy, trzy porażki.

Korea Południowa nie strzeliła gola w trzech z ostatnich pięciu meczów mistrzostw świata. Ponadto udało im się oddać strzału na bramkę w dwóch z ostatnich czterech pojedynków.

Korea Południowa – Ghana, kursy bukmacherskie

Zdaniem polskich bukmacherów faworytem spotkania jest Korea Południowa, ale wysokie kursy pokazują, że trudno w tym pojedynku wskazać drużynę zdecydowanie lepszą na papierze. Typy na zwycięstwo drużyny z Azji wynoszą około 2,55, natomiast typy na wygraną Ghany są tylko nieco wyższe i oscylują wokół 3,00. Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem będzie w tym pojedynku podział punktów.

Korea Południowa – Ghana, przewidywane składy

Hueng-Min Son przed mundialem nabawił się urazu, który postawił jego występ na mundialu pod znakiem zapytania. Jednak w meczu z Urugwajem wystąpił w specjalnej masce na twarzy i wszystko wskazuje na to, że z Ghaną również zobaczymy go od pierwszej minuty. Ghana nie ma żadnych problemów z kontuzjami po pierwszym meczu z Portugalią. Selekcjoner ma zatem do dyspozycji cały skład.

Korea Południowa – Ghana, kto wygra

Korea Południowa – Ghana, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki fazy grupowej pomiędzy Koreą Południową i Ghaną będzie transmitowany na antenie TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Przemysław Pełka i Kamil Kosowski. Początek o godzinie 14:00.

