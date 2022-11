Kamerun – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Aleksandar Mitrović

Kamerun – Serbia: typy na mecz grupy G. „Nieposkromione Lwy” zmierzą się z „Orłami” w spotkaniu, które może zdecydować o odpadnięciu jednej z tych drużyn z mistrzostw świata w Katarze. Początek starcia w ramach grupy G w poniedziałek 28 listopada o godzinie 11:00.

Al Janoub Stadium Mistrzostwa świata, gr. G Kamerun Serbia 5.20 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2022 00:40 .

Kamerun – Serbia, typy i przewidywania

Bukmacherzy faworyta w tym niezwykle ważnym dla obu drużyn meczu upatrują w reprezentacji Serbii i chyba nikogo nie powinno to dziwić, choć jak wiemy, podczas mundialu często zdarzają się niespodzianki. Na papierze jednak to ekipa z Europy posiada lepszy zespół i w ostatnim czasie jest w dużo lepszej formie od zespołu z Afryki. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, Serbowie pokonają Kamerun w poniedziałkowe popołudnie. Typ Kuby: wygrania Serbii.

Zarówno Kamerun, jak i Serbia rozpoczęły mistrzostwa świata w Katarze od porażki. Tak więc ewentualna przegrana w poniedziałkowym spotkaniu połączona z niekorzystnym wynikiem w starciu Brazylia – Szwajcaria może wyrzucić z turnieju Kameruńczyków lub Serbów. Największą gwiazdą zespołu prowadzonego przez Dragana Stojkovicia jest Aleksandar Mitrović z Fulham, który w tym sezonie Premier League już dziewięć razy trafiał do siatki. Mierzący 189 cm wzrostu napastnik na pewno spróbuje postraszyć drużynę „Nieposkromionych Lwów”. Nasz typ: bramka Aleksandara Mitrovicia.

Kamerun – Serbia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Kamerunu miała swoje okazje w meczu pierwszej kolejki mundialu przeciwko Szwajcarii, ale ostatecznie to “Helweci” wyszli zwycięsko z tego spotkania (0:1). Ekipa z Afryki w sparingach przed startem mistrzostw świata prezentowała się wręcz fatalnie – co prawda zremisowała z Panamą (1:1) oraz Jamajką (1:1), lecz poniosła wstydliwe porażki w pojedynkach przeciwko Korei Południowej (0:1) i Uzbekistanowi (0:2).

Serbia natomiast jest na drugim biegunie, bo gdyby nie liczyć ostatniej przegranej rezultatem 0:2 z Brazylią na otwarcie MŚ 2022, to europejski zespół jest niepokonany od sześciu starć. Serbowie w meczu towarzyskim poprzedzającym wylot do Kataru pewnie pokonali Bahrajn (5:1), a wcześniej znakomicie prezentowali się w Lidze Narodów, gdzie wygrali swoją grupę. Oto ich wyniki w dywizji B tych rozgrywek – 0:1 i 2:0 z Norwegią, 4:1 i 2:2 ze Słowenią oraz 4:1 i 1:0 ze Szwecją.

Kamerun – Serbia, historia

Kamerun tylko raz mierzył się z Serbią w całej historii. W 2010 roku zostało rozegrane spotkanie towarzyskie pomiędzy tymi drużynami i wówczas Serbowie po zaciętym boju wygrali z Kameruńczykami rezultatem 4:3.

Kamerun – Serbia, statystyki przed meczem

Będący w świetnej formie Aleksandar Mitrović jest strzelcem ostatniego gola dla Serbii na mistrzostwach świata (2018).

Serbowie trzy razy zakwalifikowali się na mundial jako niezależny kraj, ale nigdy nie wyszli z grupy. Reprezentacja Jugosławii może kilkukrotnie pochwalić się takim osiągnięciem.

Obecny selekcjoner reprezentacji Serbii, czyli Dragan Stojković, dwa razy zagrał w ćwierćfinale mistrzostw świata – w 1990 oraz 1998 roku.

Kamerun był gospodarzem Pucharu Narodów Afryki w 2021 roku i ostatecznie zajął w tym turnieju trzecie miejsce. Co ciekawe, piłkarze „Nieposkromionych Lwów” zdobyli najwięcej bramek na całej imprezie – o pięć więcej niż jakakolwiek inna drużyna.

Kibice reprezentacji Kamerunu znakomicie wspominają mundial 1990 we Włoszech, kiedy to Roger Milla i spółka dotarli aż do 1/4 finału, gdzie nieznacznie ulegli Anglii (2:3).

Kamerun – Serbia, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu na Al Janoub Stadium jest reprezentacja Serbii. Kurs na wygraną podopiecznych Dragana Stojkovicia wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo zespołu Kamerunu to mniej więcej 5.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 125 złotych, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Kamerun – Serbia, przewidywane składy

Rzecz jasna selekcjonerzy obu zespołów wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. W wyjściowym składzie Kamerunu nie powinno zabraknąć największych gwiazd, czyli Andre Onany, Andre-Franka Zambo Anguissy, Karla Toko Ekambiego oraz atakującego Bayernu Monachium – Erica Maxima Choupo-Motinga. Do jedenastki Serbii być może wróci Filip Kostić, który nie wystąpił przeciwko Brazylii z powodu dyskomfortu. To oznaczałoby, że wahadłowy Legii Warszawa Filip Mladenović tym razem usiadłby na ławce rezerwowych. W linii ofensywnej „Orłów” zapewne ujrzymy trio Sergej Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović i Dusan Tadić.

Kamerun – Serbia, kto wygra?

Kamerun – Serbia, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz pomiędzy Kameruńczykami a Serbami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 2, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Maciej Iwański i Kazimierz Węgrzyn. Początek starcia na Al Janoub Stadium w poniedziałek 28 listopada o godzinie 11:00.

