W środę rywalizację w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze zakończą także zespoły z grup C i D. Sytuacja w nich wciąż jest otwarta dla wielu zespołów. Które zespoły wciąż walczą o awans do fazy pucharowej?

W środę 30 listopada rozegrane zostaną ostatnie mecze fazy grupowej w grupach C i D

W “polskiej” grupie szanse na awans mają wciąż wszystkie zespoły

Francuzi są pewni już awansu w grupie D, jednak pozostałe 3 drużyny powalczą o drugą lokatę

Ostatnie mecze w polskiej grupie

Środa to ostatni dzień zmagań w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze dla grup C i D. Układ sił w “polskiej” grupie jest o tyle ciekawy, że szanse na awans zachowują przed tą serią gier wszystkie cztery drużyny. W najlepszej pozycji jest reprezentacja Polski. Biało-czerwoni z 4 punktami zajmują pozycję lidera tabeli. Zaraz za nią plasuje się Argentyna z 3 punktaki i Arabia Saudyjska, która oczek ma tyle samo, jednak posiada gorszy bilans bramkowy od Albicelestes. Ostatnie miejsce zajmuje Meksyk, jednak nie przekreśla to jego szans na awans.

Trójkolorowi mają jeden punkt, jednak w przypadku wysokiej wygranej nad Arabią Saudyjską, przy równie wysokiej porażce Polaków z Argentyńczykami, wskoczą oni na drugie miejsce w tabeli. Nadzieję na wyjście z grupy z pierwszego miejsca ma Argentyna, która o godzinie 20:00 zagra z Polską. Podopieczni Lionela Scaloniego postarają się o zwycięstwo i wyprzedzenie biało-czerwonych w tabeli.

Zacięta rywalizacja w ostatniej serii gier grupy D

Ciekawie jest również w grupie D. Podobnie jak w “polskiej” grupie, tutaj również wszystkie zespoły mają szanse na awans. Ten wywalczyła sobie już reprezentacja Francji, która w ostatnim meczu zmierzy się z ostatnią w tabeli Tunezją. Orły Kartaginy do awansu potrzebują zwycięstwa w meczu z Trójkolorowymi i korzystnego dla nich rozstrzygnięcia spotkania Australia – Dania. Kangury nieoczekiwanie przed ostatnią serią gier są na drugiej pozycji i mają ogromną ochotę na awans do fazy pucharowej.

Do tego nie dopuścić postara się Duński Dynamit. Piłkarze trenera Hjulmanda jak na razie rozczarowują w trakcie mundialu, jednak w przypadku zwycięstwa przeskoczą Australię w tabeli. Dla nich dobrze byłoby również, żeby Tunezja nie wygrała z Francją. Zapowiada nam się pasjonujące starcie.

