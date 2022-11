Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja USA

Iran przed meczem ze Stanami Zjednoczonymi znajdował się w dużo lepszej sytuacji pod kątem awansu do fazy pucharowej. Amerykanie we wtorek rozegrali jednak dużo lepsze spotkanie i to oni, awansowali kosztem drużyny z Azji. Podopieczni Gregga Belhaltera znają już swojego rywala w ⅛ finału.

Przed meczem z Iranem Amerykanie zajmowali trzecie miejsce w tabeli

Jankesi wygrali 1:0, dzięki czemu zagwarantowali sobie udział w fazie pucharowej

W niej zmierzą się ze zwycięzcą grupy A, czyli Holandią

Amerykanie lepsi od Iranu o jedną bramkę

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych postrzegana była jako faworyt spotkania z Iranem. Rywal przed rozpoczęciem meczu zajmował wyższą pozycję w tabeli grupy B, jednak za piłkarzami Gregga Belhaltera przemawiały indywidualności. To właśnie między innymi one zdecydowały we wtorek o triumfie USA nad Iranem. Jankesi po bramce Christiana Pulisicia wygrali 1:0.

FINAL:



🇮🇷 IRN 0 – 1 USA 🇺🇸



WE ADVANCE OUT OF GROUP B.#USMNT x @Visa pic.twitter.com/b3wx2bmUCA — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022

Wcześniejsze mecze USA na mundialu w Katarze kończyły się lekkimi rozczarowaniami. Amerykanie wygrywali z Walią, choć Smoki doprowadziły do wyrównania i ostatecznie zespoły podzieliły się punktami. Zwyciężyć nie udało im się także w starciu z Anglią, które to zakończyło się bezbramkowym remisem. Amerykanie stanęli jednak na wysokości zadania w ostatnim meczu fazy grupowej, dzięki czemu wyszli z grupy B z drugiego miejsca.

Z kim zmierzy się USA w 1/8 finału?

Drabinka turniejowa w fazie pucharowej była znana już przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Wedle niej zespoły z grupy A miały zmierzyć się z drużynami z grupy B. Jako że Amerykanie zajęli drugie miejsce za Anglią, w 1.8 finału zagrają z triumfatorem grupy A, czyli reprezentacją Holandii. Będzie to dla Jankesów trudny sprawdzian. Do tej pory ze wszystkich potyczek z Oranje wygrać udało im się tylko jedną.

