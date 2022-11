fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi zdobył bramkę na 1:0 w spotkaniu z Meksykiem w ramach drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Reprezentacja Argentyny może się zatem wciąż liczyć w grze o awans do fazy pucharowej mundialu.

Reprezentacja Argentyna męczyła się długo w spotkaniu z Meksykiem

Mistrzowie Ameryki Południowej mogli liczyć na Lionela Messiego

35-latek ma na swoim koncie 93. trafienia w drużynie narodowej

Na kłopoty Messi

Lionel Messi to zawodnik, na którym spoczywa największa odpowiedzialność za wyniki reprezentacji Argentyny. Kibice Albiceleste mocno wierzyli, że piłkarz PSG sprawi, że aktualny mistrz Ameryki Południowej podniesie się z kolan po porażce z Arabią Saudyjską (1:2).

Messi zrobił to, co do niego należy w 64. minucie starcia z Meksykiem. W meczu o wszystko ekipa Lionela Scaloniego objęła prowadzenie właśnie po strzale byłego zawodnika FC Barcelony. Messi popisał się fantastycznym strzałem sprzed pola karnego i Gullermo Ochoa został zmuszony do kapitulacji.

Argentyna przystępowała do potyczki z El Tri świadoma wyniku ze spotkania Polska – Arabia Saudyjska. W związku z tym, że Biało-czerwoni wygrali (2:0), to Albiceleste nie mogli przegrać w sobotnim meczu. Ewentualna porażka mogła skutkować odpadnięciem z turnieju już po pierwszej fazie mundialu.

Kapitan reprezentacji Argentyny ma na swoim koncie 167. występów w drużynie narodowej. Zdobył w nich 93. bramki. Okazja na poprawę tego bilansu będzie już w środę w starciu przeciwko Polsce.

