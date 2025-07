Gdzie oglądać Wimbledon? Transmisja za darmo w piątek (11.07.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Novak Djoković

Gdzie oglądać Wimbledon za darmo?

Wimbledon można w pełni śledzić za pośrednictwem usługi STS TV. Platforma udostępnia transmisję ze wszystkich meczów turnieju w pełni za darmo. Można z niej swobodnie korzystać na laptopach i komputerach oraz urządzeniach mobilnych.

Jak oglądać w STS TV? Krok po kroku

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Spełniając te warunki odblokujesz na 24h godziny transmisje z meczów Wimbledonu. Przejdź do zakładki „zakłady live" i wybierz interesujący mecz.

Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon 2025 można oglądać w telewizji na kanałach Polsatu Sport. Stacja zapewniła sobie prawa do emisji wszystkich spotkań, ale wymaga to wykupienia odpowiedniego pakietu u wybranego operatora. Ponadto transmisje są dostępne na platformie Polsat BOX GO.

Kto dziś gra na Wimbledonie? (11.07.2025)

Na piątek (11 lipca) zaplanowano dwa singlowe spotkania turnieju mężczyzn. O finał Wimbledonu zmierzą się Taylor Fritz z Carlosem Alcarazem oraz Jannik Sinner z Novakiem Djokoviciem.

