fot. PressFocus Na zdjęciu: Katar

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze. Mecz otwarcia zaplanowano już na niedzielę. O której godzinie rozpocznie się spotkanie Kataru z Ekwadorem?

Tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane są w Katarze

Gospodarze turnieju naturalnie zmierzą się w meczu otwarcia

Odbędzie się on w niedzielę o godzinie 17

MŚ 2022. O której zacznie się mecz otwarcia?

Nie ma wątpliwości, że na rozpoczęcie mistrzostw świata z wielką niecierpliwością czeka całe piłkarskie środowisko. Do takowego dojdzie już w niedzielę. W meczu otwarcia zmierzy się gospodarz, czyli Katar, dla którego będzie to również debiutancki występ na takiej imprezie. Podejmie on zespół Ekwadoru. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 i rozegra na Al Bayt Stadium w Al-Chaur. Ceremonię otwarcia można zaś śledzić już od 15:45.

Trudno spodziewać się, aby Katar miał duże szanse na awans do fazy pucharowej. W grupie A zmierzy się jeszcze z Holandią oraz Senegalem, czyli dwoma faworytami do zajęcia czołowych lokat.

Na niedzielę zaplanowano tylko jedno spotkanie. W poniedziałek swoje mecze rozegrają między innymi Anglia, Holandia oraz Stany Zjednoczone, zaś we wtorek pierwszy starcie z fazie grupowej czeka reprezentację Polski. “Biało-Czerwoni” zmierzą się z Meksykiem.

Polecamy: