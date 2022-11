Katar – Ekwador: typy, kursy, zapowiedź (20.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Kataru

Katar – Ekwador: typy na mecz grupy A. Już w niedzielę zainaugurowany zostanie piłkarski mundial, który już po raz 22. wyłoni najlepszą reprezentację na świecie. Na inaugurację mistrzostw świata w Katarze gospodarze turnieju zmierzą się z Ekwadorem.

Katar – Ekwador, typy i przewidywania

Obie drużyny do pierwszego spotkania przystąpią z takim samym celem – odniesienie zwycięstwa. Obie mają po swojej stronie pewne atuty i trudno wskazać w tym pojedynku murowanego faworyta do zwycięstwa. Biorąc pod uwagę tylko klasę zawodników większe szanse na triumf wydają się mieć Ekwadorczycy. Z drugiej strony jednak bardzo często gospodarzom na takich turniejach pomagają “ściany”. To zdaniem Kuby Olkiewicza nie wystarczy Katarczykom i stawia na wygraną Ekwadoru.

Można pójść również w innym kierunku. Pierwsze spotkanie na wielkim turnieju jest bardzo ważne szczególnie dla drużyn marzących o awansie do fazy pucharowej. Bardzo często do takich pojedynków podchodzą z założeniem, aby przede wszystkim na stracić bramki, a co za tym idzie grają defensywie, wyczekując na błąd rywala. Tak też może być w niedzielę. W efekcie możemy nie obejrzeć zbyt wielu bramek, a za takim scenariuszem przemawiają również wyniki ostatnich meczów z udziałem Ekwadoru. W sześciu ostatnich jego spotkaniach padły łącznie tylko dwa gole. Dlatego też w niedzielę stawiamy na maksymalnie dwa trafienia. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Katar – Ekwador, ostatnie wyniki

Reprezentacja Kataru zadebiutuje na imprezie tej rangi. Do turnieju finałowego, w którym znalazła się w racji bycia gospodarzem, była przygotowywana przez Hiszpana Felixa Sancheza, który od wielu lat jest związany z katarskim futbolem.

W samym 2022 roku Katarczycy rozegrali aż 18 towarzyskich spotkań. Bilans tych pojedynków może być zaskakujący, bowiem odnieśli siedem zwycięstw, zanotowali osiem remisów i doznali tylko dwóch porażek. Drużynami, które znalazły sposób na pokonanie Kataru była Chorwacja (zespół do lat 23) oraz inny finalista mundialu – Kanada.

Warto również zwrócić uwagę na serię czterech kolejnych wygranych, który może się obecnie pochwalić katarska drużyna. W ostatnich tygodniach wygrywała kolejno z Gwatemalą (2:0), Hondurasem (1:0), Panamą (2:1) i Albanią (1:0). W rozpoczynającym się w niedzielę turnieju czekają ją jednak pojedynki ze zdecydowanie bardziej wymagającymi przeciwnikami.

Dla reprezentacji Ekwadoru będzie to piąty turniej finałowy mistrzostw świata w historii. Najlepszy wynik uzyskała w 2016 roku, kiedy wystąpiła w 1/8 finału. Powtórzenie tego osiągnięcia jest celem drużyny prowadzonej obecnie przez Gustavo Alfaro.

Na mundial w Katarze Ekwador awansował zajmując czwarte miejsce w eliminacjach w strefie COMNEBOL. Cztery spotkania w ich ramach rozegrała jeszcze w tym roku, nie odnosząc w nich ani jednego zwycięstwa. Warto jednak zwrócić uwagę na remisy uzyskane w meczach z Brazylią i Argentyną, które zdominowały rywalizację w strefie południowoamerykańskiej.

Od czasu zakończenia eliminacji Ekwador rozegrał sześć sparingowych spotkań, pozostając w tym czasie niepokonany. Na swoje konto zapisał dwa zwycięstwa – 1:0 z Nigerią i 1:0 z Wyspami Zielonego Przylądka oraz cztery remisy – 0:0 z Meksykiem, 0:0 z Arabią Saudyjską, 0:0 z Japonią i 0:0 z Irakiem.

Katar – Ekwador, historia

Niedzielny mecz będzie czwartym pojedynkiem tych drużyn w historii. Obie mają na swoim koncie po jednym zwycięstwie. Ostatni raz mierzyły się ze sobą w towarzyskim meczu w październiku 2018 roku. Zakończył się on zwycięstwem 4:3 Kataru.

W każdym z dotychczasowych pojedynków bramki zdobywały obie drużyny.

Katar – Ekwador, statystyki przed meczem

Tylko raz gospodarz finałów mistrzostw świata żegnał się z turniejem po fazie grupowej (RPA w 2010 roku). Katar będzie starał się tego uniknąć

W ostatnich czterech meczach otwarcia padło łącznie 17 bramek, czyli średnio 4,25 bramki na mecz.

Katar wygrał wszystkie trzy z poprzednich meczów rozgrywanych na Al Bayt Stadium, uzyskując w nich bilans bramkowy 9:0.

Katar może być pierwszym zespołem z azjatyckiej konfederacji, który wygra swój pierwszy mecz w finałach mistrzostw świata. 10 z 11 poprzednich takich drużyn przegrało. Jedynym zespołem który uniknął porażki był Kuwejt (1:1 z Czechosłowacją w 1982 roku)

Tylko jeden z 10 meczów Ekwadoru na mistrzostwach świata zakończył się remisem (0:0 z Francją w 2014 roku). W pozostałych odniósł cztery zwycięstwa i doznał pięciu porażek.

Katar – Ekwador, kursy bukmacherskie

Katar będzie miał po swojej stronie fanatycznie reagujących kibiców oraz atut gry u siebie, ale nie jest to wystarczające, aby bukmacherzy uznawali go za faworyta. Większe szanse na zwycięstwo, na co wskazują oferowane przez nich kursy, dają drużynie Ekwadoru. Zakład na mecz otwarcia można zabezpieczyć oferowanym przez STS zakładem bez ryzyka. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z najwyższego cashbacku na rynku – aż do 125 zł!

Jak zakończy się spotkanie? Kursy na mecz Katar – Ekwador STS 3.20 KATAR 3.10 REMIS 2.40 EKWADOR Zagraj! Superbet 3.25 KATAR 3.20 REMIS 2.40 EKWADOR Zagraj! Betfan 3.15 KATAR 3.00 REMIS 2.49 EKWADOR Zagraj! Totalbet 3.30 KATAR 3.17 REMIS 2.44 EKWADOR Zagraj! Kursy aktualne na 18.11.2022 12:05

Katar – Ekwador, przewidywane składy

Szkoleniowcy obu zespołów powinno desygnować do gry najsilniejsze jedenastki. Na chwilę obecną mają do dyspozycji wszystkich powołanych przez siebie na turniej zawodników. W wyjściowym składzie reprezentacji Kataru nie zabraknie mającego na swoim koncie 169 występów w kadrze kapitana Hassana Al-Haydosa, czy bramkostrzelnych Almeoza Aliego (42 gole w 85 meczach) i Akrama Afifa (26 bramek w 89 meczach).

W jedenastce Ekwadorczyków powinni znaleźć się między innymi mający na swoim koncie trzy gole w turniejach finałowych mistrzostw świata Enner Valencia czy najlepszy strzelec drużyny w eliminacjach (6 goli) Michael Estrada.

Katar: Al-Sheeb – Hassan, Al-Rawi, Khoukhi – Ro-Ro, Hatem, Al-Haydos, Boudiaf, Ahmed – Afif, Ali

Ekwador: Dominguez – Castillo, Torres, Hincapie, Estupinan – Plata, Caicedo, Gruezo, Ibarra – Valencia, Estrada

Katar – Ekwador, kto wygra?

Katar – Ekwador, transmisja meczu

Mecz otwarcia mundialu w Katarze pomiędzy gospodarzami a Ekwadorem rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Pierwsze spotkanie poprzedzi ceremonia otwarcia mistrzostw świata. Transmisję, która rozpocznie się o godzinie 15:45, będzie można oglądać na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Komentarz zapewni Piotr Sobczyński.

