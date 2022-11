PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema nie jest w stu procentach zdrowy, nie trenuje z całym zespołem i najprawdopodobniej nie zagra z Australią – donosi “L’Equipe”. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce może zająć Olivier Giroud.

Karim Benzema ciągle trenuje indywidualnie

Napastnik od kilku tygodni ma problemy mięśniowe

Deschamps raczej nie podejmie ryzyka i nie wystawi swojej gwiazdy na mecz Australią

Karim Benzema wciąż ma problemy zdrowotne

Karim Benzema oraz Raphael Varane pracują indywidualnie i nie mieli jeszcze okazji trenować z całym zespołem. Obaj zawodnicy narzekają na drobne problemy zdrowotne. Niewykluczone, że obrońca Manchesteru United zdąży wykurować się na spotkanie reprezentacji Francji przeciwko Australii, które odbędzie się we wtorek 22 listopada o godzinie 20:00.

Gorzej to wygląda w przypadku Karima Benzemy, który wydaje się, że opuści pierwszy mecz swojej kadry narodowej na mistrzostwach świata w Katarze. Didier Deschamps najprawdopodobniej nie będzie chciał ryzykować zdrowiem kapitana Realu Madryt, który od kilku tygodni bezskutecznie walczy z urazem mięśniowym.

Les récentes blessures de certains de ses joueurs ont contraint Didier Deschamps à remanier son effectif pour affronter l'Australie, mardi, lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde https://t.co/00zYGyScR0 pic.twitter.com/DKCK3PZhih — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 19, 2022

Selekcjoner reprezentacji Francji miał jasny plan co do wyjściowej jedenastki swojego zespołu na starcie z Australią, ale kontuzje Raphaela Varane’a i Karima Benzemy najpewniej zmuszą go do dokonania kilku korekt.

Francuzi mimo potencjalnego osłabienia w postaci braku dwóch gwiazd są zdecydowanym faworytem do wygrania grupy D, gdzie zmierzą się jeszcze z Danią oraz Australią. Przypomnijmy, że niedawno zgrupowanie “Trójkolorowych” opuścił Christopher Nkunku, który podczas treningu nabawił się poważnego urazu.

Czytaj więcej: