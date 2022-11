PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Reprezentant Brazylii Vinicius Junior przyznał, że obawiał się odniesienia kontuzji przed mistrzostwami świata w wyniku “brudnych” chwytów rywali w La Liga.

Vinicius Junior zadebiutuje w turnieju finałowym mistrzostwa świata

21-letni Brazylijczyk obawiał się, że ostra gra rywali w ligowych meczach wyeliminuje go z udziału w mundialu w Katarze

Zawodnik Realu Madryt cieszy się na wspólne występy z Neymarem mając nadzieję na odniesienie sukcesu

Vinicius Junior celem ataków rywali

22-letni Vinicius Junior był najczęściej faulowanym zawodnikiem w La Liga w pierwszej części sezonu 2022/23. Zdaniem zawodnika częste ataki rywali na niego wynikały z jego obecnego statusu.

– To, co dzieje się na boisku, pozostaje na boisku, ale to poszło za daleko – powiedział Vinicius Junior w rozmowie z agencją Reuters. – Oni byli brutalni w swoich atakach. Rodrygo i ja bardzo cierpieliśmy w tych ostatnich meczach i obawialiśmy się najgorszego – odniesienia kontuzji i przegapienia mistrzostw świata – kontynuował.

– Kiedy stajesz się ważnym zawodnikiem, rywale atakują ciebie mocniej. Musisz jednak nauczyć się sobie z tym radzić. Wiele nauczyłem się od Neymara, kiedy grał dla Barcelony, on także wiele wycierpiał. W podobnej sytuacji był Cristiano Ronaldo, kiedy grał dla Realu. Ale Karim Benzema powiedział mi, żebym zachował spokój, bo jeśli rywale na ciebie polują, to dlatego, że jesteś istotny i się ciebie boją – stwierdził Vinicius Junior.

– Dlatego też, kiedy otrzymuję piłkę i ruszam do przodu, robię to z zemsty. Tak, mogę doznać kontuzji, ale jestem przygotowany na to wyzwanie – dodał.

Z Neymarem po sukces

Brazylijczycy do mundialu w Katarze przystąpią w roli jednego z głównych faworytów. Canarinhos do sukcesu ma poprowadzić Neymar, a Vinicius Junior z niecierpliwością czeka na możliwość współpracy z nim na katarskich boiskach.

– Neymar przeszedł wiele jako młody zawodnik, musiał tak grać w młodym wieku i z dużą presją. To on sprawia, że dziś wszystko jest łatwiejsze dla nowego pokolenia. To spełnienie marzeń, ponieważ dorastaliśmy idolizując go. Bardzo ważne jest to, co robi jako lider. On wie, że pomagając nam, my też możemy mu bardzo pomóc, zaliczyć wspaniałe mistrzostwa świata. I to jest dobre dla nas. To jest dobre dla Brazylijczyków, którzy chcą, abyśmy zwyciężyli – powiedział Vinicius Junior.

W turnieju finałowym mistrzostwa świata reprezentacja Brazylii będzie rywalizować z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem.

