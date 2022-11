PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik tuż po ostatnim gwizdku w meczu Polska – Argentyna zabrał głos nt. środowego spotkania. Reprezentacja “Biało-Czerwonych” co prawda przegrała wynikiem 0:2 z zespołem “Albiceleste”, ale mimo porażki awansowała do 1/8 finału MŚ 2022, gdzie w niedzielę zagra z Francją.

Polacy w fazie pucharowej mundialu 2022 zmierzą się z Francuzami

Kamil Glik uważa, że mecz przeciwko Argentynie był specyficzny

Doświadczony stoper jest jednak zadowolony z osiągnięcia celu

“Zrobiliśmy coś, co od wielu lat się nie udawało”

Reprezentacja Polski po 36 latach wreszcie wyszła z grupy na mistrzostwach świata. “Biało-Czerwoni” uplasowali się na drugim miejscu w tabeli grupy C, dzięki czemu zapewnili sobie przepustkę do play-offów mundialu w Katarze. Na podopiecznych Czesława Michniewicza w 1/8 finału czeka wymagający rywal, jakim na pewno będzie reprezentacja Francji (04.12, godz. 16:00). Kamil Glik przyznał, że dzisiejszy wieczór ma słodko-gorzki smak, ponieważ ciężko jest cieszyć się z porażki, ale należy docenić awans do dalszej fazy tego niezwykle prestiżowego turnieju.

– Głowa spuszczona, a to chyba czas na radość? – zapytał Kamila Glika reporter “TVP Sport”, Szymon Borczuch. – Głowa spuszczona na pewno ze zmęczenia, bo dzisiaj bardzo dużo biegaliśmy za piłką. Był to specyficzny mecz, ciężko cieszyć się po porażce, ale dzisiaj mamy taki słodko-gorzki wieczór. Nigdy nie jest fajnie przegrywać, jednak ostateczny cel osiągnęliśmy, a to jest najważniejsze – odpowiedział dziennikarzowi Telewizji Polskiej środkowy obrońca.

Sprawdź również:

Czesław Michniewicz: w pełni zasłużyliśmy na awans Reprezentacja Polski przegrała wynikiem 0:2 z Argentyną w meczu w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze, ale mimo porażki zameldowała się z w 1/8 finału mundialu, gdzie zmierzy się z Francją. Po tym spotkaniu głos zabrał Czesław Michniewicz. Czesław Michniewicz na gorąco udzielił wywiadu po spotkaniu z Argentyną Selekcjoner reprezentacji Polski uważa, Czytaj dalej…

– Na pewno nie było łatwo, dzisiejsze spotkanie było bardzo ciężkie. Graliśmy przecież przeciwko drużynie, która jest jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. W takich spotkaniach też trzeba mieć troszkę szczęścia, a nam ono dzisiaj dopisało. Awansowaliśmy i trzeba przygotować do meczu niedzielnego, który będzie równie ciężki – dodał Kamil Glik.

– Wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli zbyt dużego posiadania piłki. Oczywiście druga połowa wyglądała całkiem inaczej, bo też mieliśmy sygnały z ławki. Wiedzieliśmy, jak ten drugi mecz się toczy. Spotkanie z Argentyną było specyficzne pod wieloma względami. Zrobiliśmy coś, co od wielu lat się nie udawało, dlatego jest na pewno ta radość, choć słodko-gorzka, jak wcześniej powiedziałem. Myślę, że jutro przyjdzie większe zadowolenie z tego sukcesu, bo ciężko się cieszyć się z przegranego meczu – zakończył stoper Benevento Calcio.