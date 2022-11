PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Reprezentacja Polski przegrała wynikiem 0:2 z Argentyną w meczu w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze, ale mimo porażki zameldowała się z w 1/8 finału mundialu, gdzie zmierzy się z Francją. Po tym spotkaniu głos zabrał Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz na gorąco udzielił wywiadu po spotkaniu z Argentyną

Selekcjoner reprezentacji Polski uważa, że Polacy w pełni zasłużyli na awans

Opiekun “Biało-Czerwonych” zdradził, że Bartosz Bereszyński zgłosił kontuzję

Michniewicz zadowolony z awansu reprezentacji Polski

Lepszy bilans bramkowy od Meksyku zdecydował o awansie reprezentacji Polski do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. “Biało-Czerwoni” ulegli rezultatem 0:2 Argentyńczykom, a Meksykanie pokonali Saudyjczyków wynikiem 2:1, co przy równej liczbie punktów zapewniło podopiecznym Czesława Michniewicza wyjście z grupy. Selekcjoner stanął przed kamerami “TVP Sport” chwilę po zakończeniu obu tych meczów.

– Co się działo, gdy nasz mecz już się skończył, a trwało spotkanie Meksykanów z Saudyjczykami? Nerwy, z jednej strony wiadomo, że jesteś blisko, przegrałeś swój mecz i liczysz na pomoc od innych. Z drugiej strony my mamy cztery punkty, lepszy bilans bramkowy, już nawet nie kartki decydowały, a gole, bo tam skończyło się 2:1. W pełni zasłużyliśmy na awans, z czego się bardzo cieszę – powiedział Czesław Michniewicz.

– Chociaż bardzo żałuję, że tak nerwowo graliśmy dzisiaj z Argentyną, bo to, że oni mieli wiele sytuacji w pierwszej połowie wynikało z naszych prostych błędów, ze złego przyjęcia, złego podania i złych wyborów. Mówiliśmy o tym w przerwie, ale już nie ma co narzekać, tylko trzeba się cieszyć. Cierpieliśmy, ale z tego cierpienia mogło się coś lepszego urodzić, bo żaluję bardzo tych momentów w pierwszej połowie, kiedy to odbieraliśmy piłkę w środkowej strefie za sprawą Bielika czy Krychowiaka. Oni często grali przez środek, wiedzieliśmy o tym, ale brakowało tego wyjścia przed piłkę – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

– W drugiej połowie liczyliśmy, że skrzydłowi to zrobią, ale tych odbiorów było już mniej, bo Argentyna szybko strzeliła bramkę i zaczęła grać na utrzymanie piłki. W pierwszej połowie nie miała gola, dlatego szybciej kończyła akcje strzałem. W drugiej, na nasze nieszczęście, zaczęła dużo wymieniać tych podań, z prawej do lewej, nie myślała o szybkim zdobyciu kolejnej bramki, tylko o zmęczeniu nas, a efekt był taki, że straciliśmy tego drugiego gola – przyznał opiekun “Biało-Czerwonych”.

– Bartosz Bereszyński zgłosił kontuzję, grał już z urazem w dwóch poprzednich spotkaniach, na zaciśniętych zębach, ale w końcówce powiedział, że już nie da rady i stąd też fajnie, że mogliśmy wprowadzić doświadczonego Artura Jędrzejczyka. To pokazało, że w trudnych momentach możemy liczyć na niego czy Damiana Szymańskiego – zakończył Czesław Michniewicz.