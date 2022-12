PressFocus Na zdjęciu: Francja - Polska

Serwis PolsatSport.pl postanowił poszukać odpowiedzi na aferę związaną z podziałem ewentualnej premii od premiera, która była przedmiotem licznych dyskusji w ostatnich godzinach. Żaden z kadrowiczów nie chciał mówić o tej sytuacji oficjalnie, jednak znalazł się jeden, który zrobił to anonimowo.

Sprawa premii od rządu za awans do 1/8 wzbudziła wiele kontrowersji

Temat był gorąco komentowany w mediach społecznościowych

Dziennikarze, eksperci i kibice poczuli się oburzeni tą sytuacją

Żaden z zawodników nie chciał wypowiedzieć się oficjalnie

Sprawa podziału ewentualnej premii dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski wzbudziła wiele kontrowersji i była powodem wielu burzliwych dyskusji, między innymi w mediach społecznościowych. Opinia publiczna była zniesmaczona tym, o czym między innymi informował Przegląd Sportowy.

Kością niezgody wśród kadrowiczów miał być podział pieniędzy uzależniony od rozegranych minut, a także zastanawiano się, jaką część premii ma otrzymać sztab szkoleniowy.

Do sprawy ewentualnej premii rządowej nie odniósł się jednak żaden zawodnik reprezentacji Polski, ani żaden członek sztabu szkoleniowego. Serwis PolsatSport.pl postanowił zatem skontaktować się z samymi zainteresowanymi prosząc o komentarz. Nikt nie chciał jednak mówić o tej sytuacji oficjalnie. Natomiast jeden z zawodników anonimowo odniósł do tej sytuacji.

– Nawet nie było wiadomo, o jaką konkretną kwotę do podziału chodzi, bo wcześniej przed wylotem podczas spotkania z premierem żartowaliśmy, żeby pamiętał, że my w większości zarabiamy w euro. Trener zaproponował, żeby podzielić to równo, a sztab poza Michniewiczem i jego asystentem miał dostać dziesięć procent. W grę wchodziło trzydzieści osób. Ktoś tam zaproponował, żeby podzielić to inaczej – powiedział jeden z zawodników cytowanych przez PolsatSport.pl

Premier Morawiecki wskazał, kto powinien piłkarzom wypłacić premie Reprezentacja Polski zakończyła udział w mistrzostwach świata po niedzielnym meczu 1/8 finału z Francją. Ekipa Didiera Deschampsa pokonała Biało-czerwonych 3:1. Następnego dnia pojawiły się w WP SportowychFaktach szokujące wieści na temat premii dla reprezentacji Polski od rządu. W mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki zamknął dzisiaj temat. Nie milknie temat premii dla piłkarzy reprezentacji Polski Swoje oświadczenie w Czytaj dalej…

– Ustaliliśmy, że do tematu wrócimy po mistrzostwach, jeśli w ogóle jakieś dodatkowe pieniądze się pojawią. Bo to wcale nie zostało zapowiedziane oficjalnie. Cała rozmowa trwała może pięć minut i miała miejsce dzień po meczu z Argentyną. Na tej podstawie zrobiono z nas nie wiem jakich chciwców, a przecież większość z nas nawet nie zabrała głosu w tej sprawie – dodał.

Pojawiła się też propozycja, by tuż po powrocie z Kataru zorganizować oficjalną konferencję prasową, na której miałaby zostać wyjaśniona między innymi ta kwestia. Temat został jednak zablokowany przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę.

Zobacz także: Media: liderzy kadry odpowiedzialni za taktykę na Francję, nie Michniewicz