PressFocus Na zdjęciu: Francja - Polska

Szokujące informacje przekazują dziennikarze Przeglądu Sportowego. Ich zdaniem to liderzy reprezentacji Polski z Piotrem Zieliński i Robertem Lewandowskim na czele mieli być odpowiedzialni za bardziej ofensywną taktykę w meczu z Francją, a nie Czesław Michniewicz, który oczekiwał gry na 0:0.

Przegląd Sportowy informuje, że liderzy kadry zdecydowali o taktyce na mecz z Francją

Czesław Michniewicz chciał defensywnej gry w starciu z Les Blues

Lewandowski i Zieliński chcieli bardziej ofensywnej gry

Lewandowski namawiał do ofensywnej gry przeciwko Francji

Bardzo defensywny styl reprezentacji Polski w trzech meczach fazy grupowej niezbyt podobał się Robertowi Lewandowskiemu, który był praktycznie wyłączony z gry i musiał wiele pracować na własnej połowie. Jak podaje Przegląd Sportowy, kapitan reprezentacji Polski uznał, że mecz z Francją to odpowiedni moment, by wreszcie coś zmienić i dać znacznie więcej przestrzeni Piotrowi Zielińskiemu.

W rzeczywistości miało to wyglądać tak, że Czesław Michniewicz podczas odpraw przekazywał swój pomysł na grę, a tymczasem liderzy kadry obmyślali swoją taktykę. Ponadto przed meczem z Francją Robert Lewandowski miał spotykać się z innymi zawodnikami i konsultować pomysł na grę w tym spotkaniu.

Przegląd Sportowy podkreśla, że nie doszło w tej sprawie do żadnych kłótni czy do ostrzejszych wymian zdań. Po prostu piłkarze wyszli na boisko i zagrali po swojemu. – Najbardziej było to widoczne właśnie na przykładzie Zielińskiego, który wreszcie miał warunki do kreowania gry, brania odpowiedzialności za piłkę i nasze poczynania ofensywne – czytamy.

“Trwają rozmowy z PKO BP, ale również i z innymi podmiotami” PKO Ekstraklasa wraca do gry już pod koniec stycznia przyszłego roku. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że runda wiosenna może być ostatnią z obecnym sponsorem tytularnym rozgrywek – PKO Bankiem Polski. Goal.pl dowiedział się, że już trwają intensywne rozmowy w tej sprawie. Powoli wygasa umowa z aktualnym sponsorem tytularnym Ekstraklasy – PKO Bankiem Polskim Aktualny kontrakt Czytaj dalej…

Na przedmeczowej odprawie zawodnikom została pokazana wypowiedź Antoniego Piechniczka, który przede wszystkim namawiał ich do uwierzenia we własne możliwości.

I to było widać w czasie spotkania, gdy po raz pierwszy na mundialu zobaczyliśmy Polskę w wysokim pressingu oraz zespół, który nie skupia się tylko na tym, by nie stracić gola. Mimo, że Biało – Czerwoni przegrywali 0:1 postanowili w drugiej połowie rzucić wszystko na jedną szalę i spróbować odwrócić losy spotkania.

– Jak gramy piłką, nie wiedzą, co robić. Mogą coś zmienić, mogą zacząć grać agresywnie, ale to nic nie zmienia. Grajmy piłką, tak jak parę razy próbowaliśmy. Idźmy tam, nawet jeśli zaczną bardziej doskakiwać. Bo widać, że sobie nie radzą – mówił Lewandowski w czasie przerwy cytowany przez Przegląd Sportowy.

Zobacz również: Kolejny zwrot w sprawie premii? Morawiecki: ten sukces wart jest każdych pieniędzy