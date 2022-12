fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zakończyła udział w mistrzostwach świata po niedzielnym meczu 1/8 finału z Francją. Ekipa Didiera Deschampsa pokonała Biało-czerwonych 3:1. Następnego dnia pojawiły się w WP SportowychFaktach szokujące wieści na temat premii dla reprezentacji Polski od rządu. W mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki zamknął dzisiaj temat.

Nie milknie temat premii dla piłkarzy reprezentacji Polski

Swoje oświadczenie w sprawie za pośrednictwem mediów spoełcznościowych opublikował premier Mateusz Morawiecki

W swoim wpisie wskazał, jest odpowiedzialny za ewentualne dodatkowe wynagrodzenie dla polskich piłkarzy

“Nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy”

Reprezentacja Polski w trakcie trwającego turnieju w Katarze w fazie grupowej nie rozpieszczała. Biało-czerwoni nastawili się na grę nastawioną na obronę. Była to piłka nożna uboga, prymitywna, a momentami nawet bez woli walki. Drużyna Czesława Michniewicza wyglądała czasem,, jakby była przestraszona.

Mimo wszystko reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat awansowała do fazy pucharowej na mundialu. Co prawda w starciu z Francją polscy piłkarze byli słabsi. Niemniej pokazali kilka razy, że mogą przejść na połowę rywala i stworzyć sobie sytuacje strzeleckie. Chociaż nie dało to efektu w postaci zwycięstwa, to nieco zmazało plamę po kompletnie nieudanej drugiej połowie w wykonaniu Biało-czerwonych przeciwko Argentynie.

W poniedziałek WP SportoweFakty opublikowały materiał, informujący, że rząd chce nagrodzić zawodników bardzo dużą premią. To przykuło uwagę mediów, co wywołało ogólnonarodową dyskusję. Temat całkowicie zamkną we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Oświadczenie premiera Morawieckiego

“Po 36 latach nasza Reprezentacja wyszła z grupy i zagrała w 1/8 finału Mistrzostw Świata. To wielka radość! Odpadliśmy z dalszej gry w fazie pucharowej Mundialu, ale zagraliśmy dobry mecz z obecnym mistrzem świata – reprezentacją Francji. Polacy podjęli rzuconą rękawicę. Czego zabrakło? Przede wszystkim doświadczenia gry na tym poziomie i trochę szczęścia. Nasza kadra dała nam jednak więcej niż moglibyśmy oczekiwać” – napisał premier Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.

“Problemem polskiej piłki od lat jest poziom finansowania. Brutalna prawda futbolu jest taka, że wielkie granie jest tam, gdzie są wielkie pieniądze. Uważam, że rolą Państwa jest wspieranie rozwoju tej najpopularniejszej dyscypliny sportu. Dotyczy to przede wszystkim środków na szkolenie młodzieży, budowy infrastruktury, ale także rozwoju i wsparcia talentów. Na te cele będziemy przeznaczać dodatkowe środki” – czytamy dalej.

“Udany występ Polaków na Mundialu jest dobrą okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości polskiej piłki. Jestem przekonany, że bez zwiększenia budżetu na polską piłkę trudno nam będzie rywalizować z najlepszymi, a przecież nasi piłkarze pokazali, że to możliwe. Pokazali, że jest to w naszym zasięgu. Uważam również, że nagradzanie za wyniki na najbardziej prestiżowych turniejach jest ważnym elementem całości systemu i zarazem rolą Związku oraz głównych sponsorów. Na koniec wprost: nie będzie rządowych środków na premie dla piłkarzy” – podsumował premier Morawiecki.

