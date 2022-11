Reprezentacja Niemiec przed swoim pierwszym meczem na mistrzostwach świata w Katarze wyróżniła się gestem z zamkniętymi ustami. O co chodziło czterokrotnym mistrzom świata? Pojawiło się oficjalne wyjaśnienie w sprawie. Reprezentacja Niemiec przed rozpoczęciem meczu pozwoliła sobie na enigamtyczny gest solidarności Biuro prasowej Die Mannschaft wyjaśniło, co to miało symbolizować Niemcy wciąż są zniesmaczeni tym, że

Czytaj dalej…