PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham i Mason Mount

Od piątku będziemy emocjonować się startem drugiej kolejki fazy grupowej. Do gry powrócą, między innymi, Holendrzy czy Anglicy, którzy zrobili świetne wrażenie w meczu z Iranem. Prezentujemy krótką zapowiedź spotkań, które odbędą się 25 listopada.

W piątek rozpocznie się druga kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze

Na antenie kanałów TVP obejrzymy cztery spotkania

Do gry powrócą choćby Holendrzy i Anglicy

Walia – Iran (grupa B)

Dzień rozpoczniemy pojedynkiem reprezentacji Walii, która w pierwszej kolejce postawiła się Stanom Zjednoczonym. Ostatecznie ich pierwszy mecz na Mundialu w Katarze zakończył się remisem. O takim rezultacie mogliby marzyć najbliższy rywale Wyspiarzy, czyli reprezentacja Iranu. Ta odebrała bolesną lekcję gry w piłkę nożną od Anglików. Trudno spodziewać się, by po takim ciosie – i przyjęciu sześciu bramek – wciąż liczyli na grę w fazie pucharowej.

Zobacz też: Walia – Iran: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2022).

Katar – Senegal (grupa A)

Reprezentacja Kataru rozpoczęła rozgrywki na mundialu meczem otwarcia i… otworzyła oczy postronnym widzom. Gospodarze zaprezentowali poziom nieprzystający do turnieju rangi mistrzostw świata, a najlepszy okazał się dla nich wynik Ekwador wbił im bowiem zaledwie dwa gole. Kadra Senegalu również przegrała swój pierwszy mecz, ale zrobiła to w lepszym stylu. Afrykanie przegrali z faworyzowanymi Holendrami, co musiało być niejako wkalkulowane w straty. W starciu z Katarczykami, Senegal zdaje się murowanym faworytem.

Zobacz też: Katar – Senegal: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2022).

Holandia – Ekwador (grupa A)

Obie ekipy wygrały swoje pierwsze mecze stosunkiem bramek 2:0. Jako się już jednak rzekło, reprezentacja Holandii miała znacznie trudniejszą przeprawę. Ostatecznie Oranje zdołali pokonać Senegal, a świetny mecz rozegrał Frenkie de Jong. Zespół z Ekwadoru nie miał wielkich problemów z wypunktowaniem Kataru i dziś Latynosi z pewnością plują sobie w brodę, że nie docisnęli rywali jeszcze kilkoma bramkami. W starciu z zespołem Louisa van Gaala z pewnością nie są bowiem faworytami.

Zobacz też: Holandia – Ekwador: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2022).

Anglia – Stany Zjednoczone (grupa B)

Reprezentacja Anglii weszła w mistrzostwa świata z wysokiego C. Synowie Albionu chcieli jakby zadać kłam temu, że grają nudno i pragmatycznie. Wbili Iranowi aż sześć bramek, a gwiazdami spotkania zostali młodzi gniewni. Kadra Stanów Zjednoczonych wydaje się najpoważniejszym rywalem Anglików w walce o pierwsze miejsce w grupie. Jankesi w starciu z Walią zaliczyli jednak tylko remis, więc muszą liczyć na urwanie punktów najsilniejszemu z przeciwników.

Zobacz też: Anglia – USA: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2022).

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (25 listopada)?