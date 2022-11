Walia – Iran: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Walia – Iran: typy na mecz grupy B. W sobotę czekają nas kolejne emocje na mistrzostwach świata w Katarze. W grupie B Walia zagra z Iranem. Firmy bukmacherskie wskazują, że więcej do powiedzenia powinni mieć podopieczni Roba Page’a. Jak będzie w rzeczywistości? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania, w której znajdziesz wszystkie kluczowe informacje.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, gr. B Walia Iran 2.10 3.25 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2022 17:36 .

Walia – Iran, typy i przewidywania

Dużo wskazuje na to, że do pewnego momentu będzie to bardzo zamknięte spotkanie. Wydaje się, że Walijczycy oraz Irańczycy przede wszystkim będą chcieli zagrać skutecznie w defensywie. Być może dopiero w drugiej połowie mecz stanie się bardziej otwarty. Nie jest wykluczone, że padnie tutaj tylko jedna bramka, która finalnie okaże się decydująca.

W premierowej kolejce zawodnicy Roba Page’a zaprezentowali się lepiej. Walijczycy mieli problemy w spotkaniu z Amerykanami (w pierwszej połowie), ale potem zdołali opanować sytuację na boisku. Wydaje nam się, że tutaj Walia będzie nieznacznie lepsza. Irańczycy przegrali aż czterema bramkami z Anglikami i zaprezentowali się fatalnie w defensywie (aż sześć straconych goli).

Walia – Iran, promocje bukmacherów

Walia – Iran, ostatnie wyniki

Reprezentacja Walii rozpoczęła udział na mundialu w Katarze od starcia z Amerykanami. Do przerwy to rywale byli zdecydowanie lepsi. W 36. minucie prowadzenie dał im Timothy Weah. Po zmianie stron zmienił się obraz potyczki. Walijczycy stali się coraz groźniejsi i doprowadzili do wyrównania (Gareth Bale z karnego). Finalnie mecz zakończył się remisem 1:1.

Walijczycy w sześciu ostatnich spotkaniach na arenie międzynarodowej nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. Gracze tej kadry narodowej czekają na triumf od 5 czerwca 2022 roku. Wtedy to Walijczycy (w finale baraży o mistrzostwa świata w Katarze) skromnie pokonali Ukraińców 1:0.

Irańczycy chcieliby pewnie jak najszybciej zapomnieć o pierwszym spotkaniu. Już do przerwy Anglicy prowadzili 3:0 (Jude Bellinngham, Bukayo Saka, Raheem Sterling). Po zmianie stron Synowie Albionu dołożyli kolejne trzy trafienia (Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jack Grealish), a Irańczyków stać było jedynie na dwie bramki. Obie zdobył Mehdi Taremi (jeden gol po rzucie karnym). Iran przegrał 2:6 i piątkowe spotkanie jest dla tej reprezentacji meczem o wszystko.

Dla Irańczyków to była druga kolejna porażka. Przed startem mundialu w Katarze zawodnicy tej kadry narodowej okazali się słabsi także od Tunezyjczyków (0:2). Wcześniej Irańczycy triumfowali z Nikaraguą 1:0. Ogólnie w pięciu poprzednich spotkaniach zanotowali dwa triumfy, jeden remis i dwie porażki.

Walia – Iran, historia

Na mistrzostwach świata te reprezentacje narodowe jeszcze ze sobą nie grały. W historii Walia rywalizowała z Iranem jeden raz. W kwietniu 1978 roku padła tylko jedna bramka. Zdobył ją Philip Dwyer i Walijczycy triumfowali 1:0.

Walia – Iran, statystyki przed meczem

Walijczycy grali z rywalami z Azji siedem razy. W sumie zanotowali pięć wiktorii i tylko dwa remisy

Irańczycy nigdy nie pokonali europejskiego przeciwnika na mistrzostwach świata

W dziewięciu poprzednich meczach z rywalami z Europy Irańczycy zanotowali tylko dwa remisy (i siedem porażek). W tych spotkaniach stracili aż 20 goli

W dziewięciu poprzednich meczach Walijczycy tylko jeden raz zdobyli więcej niż jednego gola

W 2022 roku Walijczycy zanotowali tylko dwa zwycięstwa (przeciwko Austrii i Ukrainie)

Walia – Iran, kursy bukmacherskie

Firmy bukmacherskie uważają, że to Walijczycy powinni nadawać ton wydarzeniom na placu gry. Analitycy przypuszczają jednak, że to nie będzie łatwe spotkanie dla graczy Roba Page’a.

Walia – Iran, przewidywane składy

Selekcjoner Rob Page ma do dyspozycji wszystkich zawodników. W drużynie narodowej Iranu z powodu kontuzji nie zagra zaś golkiper Alireza Beiranvand.

Walia – Iran, kto wygra?

Walia – Iran, transmisja meczu

Ten mecz na mistrzostwach świata w Katarze pomiędzy Walijczykami i Irańczykami rozpocznie się o godzinie 11:00. Transmisja z tej potyczki będzie zaś dostępna na kanałach TVP Sport i TVP2.

