fot. PressFocus Na zdjęciu: Senegal

Katar – Senegal: typy na mecz grupy A. Gospodarze tegorocznego mundialu mają za sobą porażkę w pierwszej kolejce z Ekwadorem. Punktów nie zdołał zdobyć również Senegal, który uznał wyższość Holandii. W piątek przynajmniej jedna z tych drużyn poprawi swój dorobek punktowy. Początek spotkania o godzinie 14. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, gr. A Katar Senegal 6.00 3.80 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2022 19:20 .

Katar – Senegal, typy i przewidywania

Katarczycy w meczu otwarcia pokazali, że ze strony piłkarskiej nie stać ich na zbyt wiele. Ekwador zwyciężył w nim 2-0, choć spokojnie mógł strzelić więcej bramek. Wszystko wskazuje na to, że gospodarze bardzo szybko pożegnają się z mundialem. W piątek zmierzą się z Senegalem, który również w pierwszej kolejce zszedł z boiska pokonanym, lecz pozostawił po sobie dużo lepsze wrażenie. Zdaniem Kuby Olkiewicza to właśnie zespół z Afryki dopisze do swojego dorobku trzy punkty.

Jakub STS 1,62 Wygrana Senegalu Zagraj!

W meczach z udziałem Kataru lub Senegalu nie pada na ogół zbyt wiele bramek. Mając na uwadze presję wyniku, a także charakterystykę obu zespołów, również w piątek nie spodziewamy się sporego strzelania. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

STS 1,62 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Katar – Senegal, promocje bukmacherów

Przy okazji meczu Kataru z Senegalem zachęcamy do skorzystania z promocji bukmacherów.

Katar – Senegal, ostatnie wyniki

Reprezentacja Kataru sumiennie przygotowywała się do tegorocznych mistrzostw świata, rozgrywając w 2022 roku aż 18 meczów towarzyskich. Na swoim rozkładzie miała między innymi Albanię, Ghanę, Jamajkę czy Słowenię.

Słabość gospodarzy turnieju w meczu otwarcia obnażyła już drużyna Ekwadoru, która zanotowała pewne zwycięstwo. Finalnie udało jej się wbić dwa gole, choć ten rezultat mógł być zdecydowanie wyższy. Katarczycy nie pokazali wielkich umiejętności, nie oddając żadnego celnego strzału na bramkę swoich rywali. Wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko pożegnają się z mundialem.

Rywalizacji w pierwszej kolejce mistrzostw do udanych nie zaliczy również Senegal, który przegrał z Holandią 0-2. Nie był to natomiast mecz jednostronny, a wręcz to właśnie zespół z Afryki stworzył sobie więcej sytuacji strzeleckich, lecz wykazywał się sporą nieskutecznością. W trakcie wrześniowego zgrupowania Senegalczycy pokonali w spotkaniu towarzyskim Boliwię oraz zremisowali z Iranem. Na chwilę przed inauguracją mundialu okazało się, że Senegal stracił swojego lidera, bowiem Sadio Mane nie zdołał wyleczyć kontuzji.

Katar – Senegal, historia

To pierwsze spotkanie między tymi zespołami w historii. Katar nigdy wcześniej nie miał możliwości wzięcia udziału w mistrzostwach świata.

Katar – Senegal, statystyki przed meczem

Katar jest jedyną drużyną, która przegrała mecz otwarcia w roli gospodarza mundialu

Senegal nigdy wcześniej nie mierzył się na mistrzostwach świata z gospodarzem turnieju

Reprezentacja Senegalu tylko raz mierzyła się z zespołem z Azji. Miało to miejsce w 2018 roku. Wówczas zremisowała z Japonią 2-2

W żadnym z ostatnich pięciu meczów z udziałem Senegalu nie padły więcej niż dwie bramki

Katar jest pierwszym gospodarzem mistrzostw świata od 1994 roku, który w trakcie całego meczu nie oddał strzału na bramkę

Katar – Senegal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Senegal, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi 1,65. W roli outsidera do tego starcia przystąpi natomiast Katar. Bukmacherzy nie dają mu wielkich szans na wygraną, bowiem kursy na taki rezultat wynoszą nawet 6,0.

Katar – Senegal, przewidywane składy

Katar – Senegal, kto wygra?

Wygrana Kataru 0% Remis 0% Wygrana Senegalu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Kataru

Remis

Wygrana Senegalu

Katar – Senegal, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata pomiędzy Katarem a Senegalem rozpocznie się w piątek o godzinie 14. Telewizyjną transmisję z tej potyczki można śledzić w TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz grupy A skomentują Maciej Iwański oraz Kamil Kosowski.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.