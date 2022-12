PressFocus Na zdjęciu: Gianni Infantino

Prezydent FIFA Gianni Infantino powiedział, że piłkarz muszą szanować piłkę nożną i nie powinni protestować na boisku, ponieważ kibice chcą zapomnieć o swoich problemach podczas oglądania meczów.

Infantino uważa, że piłkarze nie powinni protestować na boisku

Prezydent FIFA apeluje, by w czasie meczu pozwolić kibicom cieszyć się grą

Infantino chce, by mecz był czasem, gdy ludzie będą zapominać o codzienności

Infantino zaapelował do zawodników i zespołów

Wiele organizacji zajmujących się prawami człowieka wyraziło zaniepokojenie wykorzystywaniem pracowników i traktowaniem osób homoseksualnych w Katarze, co prowadziło do tego, że reprezentacje uczestniczące w mistrzostwach świata stawały przed rosnącą presją, by zabierać swój głos do podkreślania kwestii dyskryminacji i nadużyć.

Siedem krajów rywalizujących w Katarze zobowiązało się do noszenia opaski „OneLove”, ale wycofało się tego pomysłu w ostatniej chwili po tym, jak FIFA zagroziła kapitanom sankcjami na boisku, w tym żółtą kartką w momencie rozpoczęcia meczu, z kolei reprezentanci Niemiec zakryli usta podczas zdjęcia drużynowego przed meczem fazy grupowej z Japonią.

– Jako FIFA musimy dbać o wszystkich. Jesteśmy organizacją globalną. Nie chodzi o to, żeby zabraniać czy nie zabraniać. Chodzi o przestrzeganie przepisów. Mamy regulamin, który mówi, że na boisku gra się w piłkę nożną i tego się trzymaliśmy. Każdy ma swobodę wyrażania swoich poglądów, opinii, przekonań, sposobu, w jaki wierzy, o ile odbywa się to z szacunkiem – przyznał Infantino.

Wirus i kontuzję nękają Francuzów. Trudna sytuacja Les Blues przed finałem Na kilkadziesiąt godzin przed wielkim finałem mistrzostw świata Francja mierzy się z problemami kadrowymi. W piątek w zajęciach grupowych nie wzięło udziału aż pięciu zawodników Les Blues. Pięciu Francuzów nie wzięło udziału w piątkowym treningu Jednak tylko występ Konate w finale stoi pod znakiem zapytania Według francuskich mediów wszyscy gracze powinni być do dyspozycji trenera Czytaj dalej…

– Na boisku powinniśmy szanować piłkę nożną. Przepisy zostały stworzone, by chronić drużyny i piłkarzy, a nie głowy państw czy różne organizacje. Zawodnicy i kibice powinni cieszyć się grą w piłkę nożną. Każdy ma swoje problemy. Fani oglądający mecze na stadionach i przed telewizorami przez te 90, 100 czy 120 minut chcą po prostu obejrzeć mecz, cieszyć się grą i nie myśleć o codzienności. To właśnie musimy zrobić. Dać tym wszystkim ludziom chwilę w życiu, w której zapomną o problemach i będą emocjonować się rywalizacją na boisku – dodał prezydent FIFA.

– Pomiędzy rozgrywkami niech każdy wyraża swoją opinię tak, jak chce. Powtórzę jednak, że podczas meczu powinniśmy podarować tym ludziom chwilę radości, niech cieszą się grą – zaapelował Infantino.

Zobacz również: Zdecydowany głos po opinii TSUE. “Superliga jeszcze nie umarła”