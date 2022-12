PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Na kilkadziesiąt godzin przed wielkim finałem mistrzostw świata Francja mierzy się z problemami kadrowymi. W piątek w zajęciach grupowych nie wzięło udziału aż pięciu zawodników Les Blues.

Pięciu Francuzów nie wzięło udziału w piątkowym treningu

Jednak tylko występ Konate w finale stoi pod znakiem zapytania

Według francuskich mediów wszyscy gracze powinni być do dyspozycji trenera

Deschamps będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników

Reprezentacja Francji już przed rozpoczęciem mundialu miała dość problemów kadrowych. Do Kataru z powodu kontuzji nie przylecieli między innymi Paul Pogba, Karim Benzema czy N’Golo Kante. A już w trakcie mistrzostw z gry wypadł Lucas Hernandez, który zerwał więzadła w kolanie.

Francja przygotowuje się do finału mundialu, w którym zmierzy się z Argentyną. Jednak w piątkowym treningu Les Blues nie wzięło udziału aż pięciu zawodników. Aurelien Tchouameni i Theo Hernadez zmagają się z drobnymi urazami. Ten pierwszy ma problemy z biodrem, a drugi narzeka na dyskomfort w kolanie.

Natomiast z powodu choroby w swoich hotelowych pokojach pozostali Ibrahima Konate, Raphael Varane i Kingsley Coman. Z tego samego powodu w półfinałowym meczu z Maroko nie mogli wystąpić Adrien Rabiot i Dayot Upamecano, ale obaj wrócili już do zajęć z grupą.

Choroba, która nęka zawodników reprezentacji Francji to według hiszpańskiej gazety Marca tak zwany “wielbłądzi wirus” i objawia się niewydolnością oddechową. Jego objawy przypominają grypę, ale w skrajnych wypadkach może też doprowadzić do śmierci. Mówi się, że może to być jedna z odmian wirusa Sars-CoV-2.

Według RMC Sport nie ma jednak powodów do obaw. Według francuskich dziennikarzy jedynie występ Ibrahima Konate w finale stoi pod znakiem zapytania. Pozostali będą do dyspozycji Didiera Deschampsa w niedzielnym starciu z Argentyną, a część z nich weźmie już udział w sobotnim treningu.

