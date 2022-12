PressFocus Na zdjęciu: Louis van Gaal

Louis van Gaal wziął udział w konferencji prasowej, podczas której pochwalił najbliższego rywala Holandii – reprezentację Stanów Zjednoczonych. Selekcjoner Oranje przyznał, że to znakomity zespół, ale szybko dodał, że Holendrzy są w stanie ich pokonać.

Holandia zmierzy się z USA w 1/8 finału mundialu

Van Gaal jest przekonany, że Oranje są w stanie pokonać zespół zza oceanu

Początek meczu w sobotę o godzinie 16:00

Van Gaal pochwalił reprezentację Stanów Zjednoczonych

Holandia zmierzy się z USA w pierwszym meczu fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. – Stany Zjednoczone pokazały, że mają doskonały zespół, powiedziałbym nawet, że jeden z najlepszych. Ta drużyna jest znakomicie dopracowana w wielu elementach gry, ale nie są na tyle mocni, byśmy nie mogli ich pokonać – przyznał Van Gaal.

– USA to bardzo energiczny zespół, mają silnych fizycznie zawodników i to jest trudne dla każdego przeciwnika, co widać po ich wynikach. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać i pokonać USA, to wszystko – dodał selekcjoner Oranje.

Holandia przeszła fazę grupową bez żadnych problemów kończąc zmagania na pierwszym miejscu w tabeli, ale nie zachwyciła. – Zasadniczo powiedziałbym, że zaczynaliśmy z zespołem złożonym z wielu graczy, którzy nie nadawali się do gry. Wszyscy jednak mieli okazję zagrać i dość gładko przeszliśmy przez fazę grupową – odparł krytykę Van Gaal.

Wygrany z pary Holandia – Stany Zjednoczone w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu Argentyna – Australia. Ćwierćfinał został zaplanowany na 9 grudnia.

