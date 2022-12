PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zagrał bardzo słaby mecz przeciwko Korei Południowej. Portugalczyk przez 65 minut spędzonych na boisku był zupełnie niewidoczny. ESPN zastanawia się, dlaczego w takim meczu były już zawodnik Manchesteru United pojawił się na placu gry.

Beznadziejny występ Ronaldo w meczu z Koreą Płd.

Portugalczyk na placu gry spędził 65 minut

Ronaldo oddał tylko jeden niecelny strzał na bramkę rywala

Cristiano Ronaldo zawiódł przeciwko Korei Południowej

Portugalia wiedziała, że ​​zagra w 1/8 finału mistrzostw świata jeszcze przed rozpoczęciem meczu z Koreą Południową, dlatego Santos skorzystał z okazji, by dać odpocząć prawie wszystkim kluczowym zawodnikom, w tym Rubenowi Diasowi, Bernardo Silvie, Joao Felixowi i Fernandesowi. Jednym z nielicznych wyjątków był Cristiano Ronaldo, który zaczął w wyjściowym składzie, mimo że selekcjoner ocenił go na „50-50” z powodu kontuzji stopy odniesionej w meczu z Urugwajem.

Można argumentować, że po małej ilości spotkań w Manchesterze United, Ronaldo potrzebuje gier, aby znaleźć swój rytm meczowy przed fazą pucharową, ale i tak dziwne było widzieć go wśród drugiego garnituru Portugalii, czytamy na łamach ESPN.

W ciągu 65 minut na boisku jego kluczowym zagraniem była „asysta” przy bramce dla Korei Południowej, kiedy piłka po rzucie rożnym trafiła go w plecy i padła łupem Kim Young-gwona, który skierował ją do siatki. Jego jedyną wyraźną szansą był strzał głową, gdy uderzenie Vitinhy zostało sparowane z powrotem w pole karne przez bramkarza Korei Południowej Kim Seung-gyu, ale 37-latek nie był w stanie w tej sytuacji wpakować futbolówki do bramki.

Mimo to Cristiano Ronaldo był wyraźnie sfrustrowany, gdy w 65. minucie zobaczył swój numer na tablicy świetlnej awizującej jego zmianę. Portugalczyk otrzymał owację na stojąco od fanów, którzy przybyli do Education City tylko po to, żeby go zobaczyć na żywo, ale w piątkowym spotkaniu niczym nie zachwycił.

Ronaldo oddał tylko jeden niecelny strzał, natomiast jedna jego próba była zablokowana przez obrońców. Wykonał też tylko jeden i to w dodatku nieudany drybling. Miał zaledwie 26 kontaktów z piłką. Zaliczył 19 podań, ale tylko 15 było celnych.

