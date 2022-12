Holandia – USA: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Holandia

Holandia – USA: typy na 1/8 finału mistrzostw świata. Rozpoczynamy rundę pucharową mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym meczu 1/8 finału Holandia zmierzy się z USA. Faworytem jest oczywiście drużyna Oranje, ale gdy o awansie do kolejnej rundy decyduje jeden mecz to sprawa gry w ćwierćfinale z pewnością pozostaje otwarta. Tutaj zdecydować może jeden błąd, dlatego przed pierwszym gwizdkiem nie należy skreślać Amerykanów, którzy choćby w starciu z Anglią pokazali, że mogą być groźni. Początek meczu o godzinie 16:00.

Holandia – USA, typy i przewidywania

Faworytem sobotniego pojedynku niewątpliwie są Holendrzy. Za Oranje przemawia praktycznie wszystko. Mając mocniejszy skład (przynajmniej na papierze), lepszy bilans starć z USA, osiągali lepsze rezultaty na mundialach w przeszłości. Jednak w fazie pucharowej mundialu wszystko jest możliwe. O awansie jednej z drużyn mogą zdecydować detale, jeden błąd. Presja wyniku z pewnością będzie ciążyć na Holendrach, a to właśnie mogą wykorzystać Amerykanie, którzy mają potencjał, by zaskoczyć rywala, a sami w ostatnim czasie nie tracą zbyt wielu goli i tak też typuje Kuba Olkiewicz.

W sobotę raczej nie powinniśmy spodziewać się zbyt wielu goli. W żadnym meczu na mundialu w Katarze z udziałem Holandii i Stanów Zjednoczonych nie padły więcej niż dwie bramki. Łącznie aż w jedenastu ostatnich meczach obu drużyn oglądaliśmy jedynie dwa gole. Dodatkowo spodziewając się uważnej gry w defensywie związanej z walką o awans do ćwierćfinału możemy przewidywać podobny przebieg podczas sobotniego meczu. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Holandia – USA, ostatnie wyniki

Holandia wygrała grupę A z siedmioma punktami na koncie. Oranje mundial rozpoczęli od wygranej 2:0 z Senegalem. W drugim meczy fazy grupowej podzielili się punktami z Ekwadorem, jednak w starciu decydującym o pierwszym miejscu w tabeli bez większych problemów pokonali Katar. Holandia jest niepokonana od 27 czerwca 2021 roku i porażki z Czechami w 1/8 finału EURO 2020. Od tego czasu Oranje rozegrali osiemnaście spotkań: 13 zwycięstw i 5 remisów.

Stany Zjednoczone w pierwszym meczu mundialu zremisowały z Walią 1:1. Następnie punktami podzieliły się z Anglią po bezbramkowym remisie. USA pokonały w decydującym meczu Iran 1:0 i dzięki tym trzem punktom awansowały na drugie miejsce w tabeli mając na swoim koncie pięć punktów – dwa mniej niż pierwsza Anglia. Warto jednak podkreślić, że wygrana z Iranem była jedyną w ostatnich sześciu meczach, a aż cztery mecze kończyły się remisami.

Holandia – USA, historia

Wszystkie pięć poprzednich spotkań pomiędzy Holandią a USA to mecze towarzyskie. Oranje wygrali pierwsze cztery między 1998 a 2010 rokiem, natomiast Stany Zjednoczone wyszły zwycięsko z rywalizacji w roku 2015. W żadnym z tych spotkań Stany Zjednoczone nie potrafiły zachować czystego konta.

Holandia – USA, statystyki przed meczem

Holandia jest niepokonana w ostatnich 19 meczach mistrzostw świata z reprezentacjami spoza Europy: 13 zwycięstw, 6 remisów. Ostatni raz przegrali 2:3 z Brazylią w ćwierćfinale mundialu w 1994 roku. Jednak dwa z ich sześciu remisów kończyły się porażkami w rzutach karnych w fazie pucharowej z Brazylią w 1998 i Argentyną w 2014.

Stany Zjednoczone od zwycięstwa z Portugalią w 2002 roku notują serię 11 meczów mistrzostw świata przeciwko reprezentacjom europejskim bez wygranej. Ich bilans to sześć remisów i pięć porażek. Ogólnie rzecz biorąc wygrali jedynie 3 z 23: 7 remisów, 13 porażek.

Holandia jest niepokonana we wszystkich 10 meczach mistrzostw świata pod wodzą Louisa van Gaala: 7 zwycięstw, 3 remisy. Ponadto zachowali aż pięć czystych kont w ostatnich sześciu meczach.

Holandia docierała minimum do ćwierćfinału mistrzostw świata w czterech z ostatnich pięciu występach na mundialu. Jedynym wcześniejszym pożegnanie z turniejem była porażka z Portugalią w 1/8 finału.

Stany Zjednoczone przegrały trzy z czterech meczów 1/8 finału mistrzostw świata. Jedyne zwycięstwo odnieśli w 2002 roku pokonując Meksyk. Przegrali natomiast wszystkie trzy mecze 1/8 finału z europejskimi zespołami: 7:1 z Włochami (1934), 1:0 z Niemcami (2002) i 2:1 z Belgią (2014).

Holandia – USA, kursy bukmacherskie

Raczej nikogo nie zaskoczymy, jeśli napiszemy, że bukmacherzy faworyta w sobotnim spotkaniu upatrują w reprezentacji Holandii. Mocniejszy skład, historia, forma – to wszystko przemawia w tym pojedynku za Oranje. Natomiast Stany Zjednoczone również nie są bez szans. Tutaj o zwycięstwie może zdecydować jeden błąd, a presja związana z wynikiem jest ogromna i to Holendrzy muszą, a Amerykanie mogą, co może być ułatwieniem dla zespołu zza oceanu. Typy na wygraną USA są dość wysokie i wynoszą około 4,20.

Holandia – USA, przewidywane składy

W zdecydowanie lepszej sytuacji kadrowej są Holendrzy. Drużyna Oranje ma do dyspozycji wszystkich zawodników. W nieco trudniejszej sytuacji jest zespół Stanów Zjednoczonych. Tutaj pod sporym znakiem zapytania znajduje się występ jednej z największych gwiazd Christiana Pulisicia, który w meczu z Iranem opuścił plac gry z powodu kontuzji. Choć niektóre media typują go do wyjściowego składu to należy spodziewać się, że ostatecznie mecz może rozpocząć na ławce rezerwowych. Josh Sargent również zmaga się z urazem i ostatecznie decyzja o jego występie zostanie podjęta tuż przed meczem.

Holandia – USA, kto wygra

Holandia – USA, transmisja meczu

Pierwszy mecz 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Holandią i Stanami Zjednoczonymi będzie transmitowany na antenie TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Maciej Iwański i Janusz Michalik. Początek o godzinie 16:00.

