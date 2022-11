Trzeba im to przyznać – zrobili wiele, by pisało się o nich dobrze. Ale wystarczyło, by zaczął się mundial, a pojawiły się – modne ostatnio słowo – niedociągnięcia. Wiozącemu nas na mecz kierowcy autobusu chyba nikt nie zdradził trasy, bo pod stadionem całkiem pobłądził, by wyrzucić nas kilometr od wejścia dosłownie na środku drogi. Pięćdziesięciokilometrową

Czytaj dalej…