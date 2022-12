PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Andrzej Szarmach liczy na odważną grę Polski w starciu z Francją. Zdaniem byłego reprezentanta Biało – Czerwoni muszą pokazać się ze znacznie lepszej strony niż w starciu przeciwko Argentynie. W przeciwnym razie szanse na awans będą mizerne.

Po 36 latach Polska zagra w fazie pucharowej mistrzostw świata

Andrzej Szarmach jest zawiedziony dotychczasową postawą Polaków

Były reprezentant Polski uważa, że Biało-Czerwoni muszą zagrać odważniej

Szarmach mówi o szansach Polaków w starciu z Francją

– Będąc delikatnym powiem, że nie jestem zachwycony grą Polaków na mundialu. Muszę przyznać, że spodziewałem się odważniejszej gry. Po starciu z Arabią Saudyjską wróciły nadzieje, jednak po meczu z Argentyną jest wiele obaw – mówi Andrzej Szarmach w rozmowie z Onet.pl

– Uważam, że w meczu z Francją będzie trudno o korzystny rezultat. Jak dotąd nie dostrzegłem w naszej reprezentacji zawodników, którzy mogliby przesądzić o losach meczu w starciu z tak mocnym rywalem. Doceniam Lewandowskiego i Zielińskiego, ale na mundialu niczym nie zachwycili – dodał.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć pytania o styl reprezentacji Polski. – Istnieją kwestie, które nie podlegają wątpliwości. Co nam ze stylu, jeśli nie byłoby wyniku? Przegraliśmy z Argentyną, ale gramy dalej. Jeżeli mielibyśmy pokonać Francję, grając brzydko i nieatrakcyjnie, narzekania polskich kibiców byłyby niezrozumiałe – kontynuował Szarmach.

– Ja mam jednak inne obawy. To, co mnie nie pokoi to fakt, że szanse na sukces grając w takim stylu są mizerne. Jeśli będziemy zbyt wycofani to Francja sobie z nami poradzi – zauważa były reprezentant Polski.

– Zagrajmy odważniej i podejmijmy walkę. Nie ma się czego bać. Trzeba też zaryzykować wychodząc nieco wyżej. Nie tłumaczmy wszystkiego decyzjami trenera. Niech zawodnicy pokażą wszystko to, czego nie pokazali dotychczas. Możesz przegrać, ale musisz pokazać się z dobrej strony. Z pewnością stać nas na lepszą grę niż przeciwko Argentynie – namawia Szarmach.

