Chelsea – Brentford: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (15.12.2024)

Chelsea – Brentford, gdzie oglądać?

Chelsea w tym sezonie zaskakuje dobrą formą. Seria zwycięstw pozwoliła jej wskoczyć na drugie miejsce w tabeli Premier League. Jeśli w niedzielę znów wygrają, potwierdzą, że są drużyną, która śmiało może walczyć o czołowe lokaty, a być może nawet mistrzostwo Anglii. Na Stamford Bridge przyjeżdża Brentford, które w ostatnich latach sprawiało The Blues wiele problemów.

Chelsea – Brentford, transmisja TV

Mecz Chelsea – Brentford rozpocznie się o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Chelsea – Brentford, transmisja online

Spotkanie Premier League można śledzić także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay oraz w usłudze CANAL+ Online. Wystarczy założyć konto i wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Kwota zawiera rabat 5 zł za zgody marketingowe.

Chelsea – Brentford, kto wygra?

Chelsea – Brentford, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Chelsea. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 1.41. W przypadku ewentualnej wygranej Brentford jest to natomiast 7.10. Kurs na remis wynosi z kolei 5.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

