PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Ekspert TVP Sport Janusz Michalik namawia, by reprezentacja Polski w meczu z Francją chociaż spróbowała zagrać inaczej niż w dotychczasowych meczach mundialu. Styl gry drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza jest mocno krytykowany przez wielu kibiców, dziennikarzy i ekspertów.

Polska zagra z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata

Janusz Michalik przed meczem namawia do bardziej ofensywnej gry

Ekspert TVP uważa, że to jedyna droga do awansu

Michalik oczekuje lepszej gry w środku pola

Reprezentacja Polski gra brzydko, ale skutecznie. Po raz pierwszy od 36 lat zagra w fazie pucharowej mistrzostw świata. Jednak zamiast wielkiej radości i entuzjazmu związanego z ogromnym sukcesem zewsząd słychać głosy krytyki pod adresem Biało – Czerwonych.

Ekspert TVP Sport Janusz Michalik uważa, że Polacy muszą coś zmienić w swojej grze, bowiem inaczej nie będą mieli szansy awansu do ćwierćfinału. – Oczywiście nie mam na myśli wielkiej rewolucji, żeby rzucić się na Francuzów i się odsłonić, bo wtedy przegramy – podkreśla.

– Mecz z Francją jest psychologiczną pułapką. Z jednej strony wszyscy wierzymy, że Polska zagra lepiej niż w dotychczasowych meczach, ale ja uważam, że tak nie będzie. To nie jest mecz pożegnalny, gdy wszyscy chcą się pokazać z dobrej strony po słabym początku. Stoimy przed historyczną szansą awansu do ćwierćfinału – twierdzi Michalik.

– Musimy wreszcie zacząć przetrzymywać piłkę w środku pola. Inaczej nie uruchomimy napastników. To jedyna zmiana, jakiej oczekuję i do której namawiam. Krychowiak i Bielik to nie są zawodnicy od rozgrywania, ale muszą rozgrywać, bo nie mają wyjścia. Piotr Zieliński nie weźmie całej gry na siebie, a ponadto potrzebuje asekuracji. Jednak trzeba jakoś lepić ofensywę z defensywą – mówił Michalik.

– Jeśli nie zmienimy sposobu gry będziemy tylko wybijać i się bronić. Wtedy przegramy, bo nawet nie spróbujemy wyjść do przodu. Moim zdaniem Francja gra skrzydłami, natomiast środek pola jest jej słabszym punktem i tu powinniśmy poszukać luk i spróbować zbudować przewagę – namawia ekspert i komentator TVP Sport.

