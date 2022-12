PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik, Kamil Glik

Czesław Michniewicz ma plan, jak zagrać przeciwko Francji w niedzielnym meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Według polskich mediów od pierwszej minuty na placu gry zobaczymy dwóch napastników, a obok Roberta Lewandowskiego ma zagrać Arkadiusz Milik.

Michniewicz zdecyduje się na jedną zmianę w wyjściowym składzie

Od pierwszej minuty może zagrać Arkadiusz Milik

Początek meczu o godzinie 16:00

Milik zagra przeciwko Francji

Polska jest skazywana na pożarcie w pojedynku z Francją, ale jak mówi przysłowie: dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Czesław Michniewicz zapowiada bardziej ofensywne ustawienie na mecz z Les Blues, natomiast Sport.pl twierdzi, że obecność Arkadiusza Milika na sobotniej konferencji prasowej nie była przypadkowa.

To właśnie napastnik Juventusu ma wrócić do wyjściowego składu reprezentacji Polski na mecz z Francją i być partnerem Roberta Lewandowskiego. Będzie to najprawdopodobniej jedyna zmiana w polskiej kadrze w porównaniu do ostatniego meczu fazy grupowej przeciwko Argentynie. Wtedy od pierwszej minuty wystąpił Karol Świderski.

Żadnych zaskoczeń nie będzie jeśli chodzi o defensywę, która spisuje się całkiem dobrze na mundialu w Katarze. Między słupkami pewne miejsce w składzie ma Wojciech Szczęsny, a przed nim zobaczymy czwórkę: Cash, Glik, Kiwior i Bereszyński. Po meczu z Albicelestes pojawił się mały znak zapytania przy nazwisku gracza Sampdorii, bowiem nawet Michniewicz poinformował o wymuszonej urazem zmianie. Jednak według najnowszych doniesień Bartosz Bereszyński będzie zdolny do gry przeciwko Francji.

W pomocy również powinniśmy zobaczyć tą samą czwórkę, która rozpoczęła mecz przeciwko Argentynie, czyli Zieliński, Krychowiak, Bielik i Frankowski. Media dopuszczają jednak możliwość, że zamiast Bielika zobaczymy Sebastiana Szymańskiego, natomiast Frankowskiego może zastąpić Jakub Kamiński. Są to roszady znane z wcześniejszych meczów naszej reprezentacji w Katarze.

Francja – Polska: przewidywane składy

Francja: Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Griezmann, Mbappe – Giroud

Polska: Szczęsny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński, Frankowski, Zieliński, Bielik Krychowiak, Milik, Lewandowski.

Zobacz również: Największe piękno i najgorsze przekleństwo futbolu. Mundialowy blog Olkiewicza #15