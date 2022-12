Francja – Polska: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Francja – Polska: typy na mecz 1/8 finału mistrzostw świata. Reprezentacja Polski zrealizowała już swój cel na katarski mundial, jakim był awans do fazy pucharowej. Reprezentacja Francji celuje zdecydowanie wyżej, ale aby spełnić oczekiwania będzie musiała poradzić sobie z Biało-czerwonymi. Trójkolorowi do meczu 1/8 finału z Polską przystąpią niemal w roli murowanego faworyta do zwycięstwa.

Al Thumama Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Francja Polska 1.33 5.40 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2022 09:26 .

Francja – Polska, typy i przewidywania

Ofensywny potencjał Francji oraz styl gry Polski sprawia, że trudno spodziewać się zachowania w tym meczu przez Wojciecha Szczęsnego czystego konta. To wydaje się wręcz niemożliwe. Podobnego zdania jest dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który przewiduje, że reprezentacja Polski straci w tym meczu przynajmniej dwie bramki. Typ Kuby Olkiewicza: powyżej 1,5 bramki Francji

Jakub STS 1.50 Francja – powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Reprezentacji Polski trudno dawać jakiekolwiek szanse na sukces w niedzielnym meczu. My zdecydowaliśmy się pójść nieco w innym kierunku i stawiamy na to, że spotkanie z Polską z przynajmniej jednym trafieniem na koncie zakończy Kylian Mbappe. Napastnik reprezentacji Francji na chwilę obecną ma na tym turnieju trzy gole i jest poważnym kandydatem do korony króla strzelców. Nasz typ: gol Mbappe

STS 1.85 bramka Kyliana Mbappe Zagraj!

Francja – Polska, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji do fazy pucharowej mistrzostw świata awansowała z pierwszego miejsca w grupie D, ale nie udało jej się zakończyć rywalizacji z kompletem punktów na koncie. Mundial dla podopiecznych Didiera Deschampsa rozpoczął się od straconej bramki w meczu z Australią, na którą Trójkolorowi odpowiedzieli czterema trafieniami. W drugim spotkaniu francuski zespół uporał się z Danią, choć wygrana 2:1 wcale nie przyszła im łatwo. Grupowe zmagania Francuzi kończyli z teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie – Tunezją. I zawiedli. Grając w rezerwowym składzie musieli uznać wyższość afrykańskiego zespołu (0:1) i rywalizację zakończyli z sześcioma punktami na koncie.

O tym jak prezentowała się reprezentacja Polski w trzech dotychczasowych meczach na mundialu wszyscy doskonale wiemy. Dla samego zespołu najważniejsze było jednak zrealizowanie celu, jakim było wyjście z grupy. To się oczywiście udało, ale styl gry prezentowany przez Biało-czerwonych nie był atrakcyjny dla oka. Gra na podobnym poziomie raczej nie daje szans na sprawienie niespodzianki w meczu z Francją.

Najwyższy na rynku zakład bez ryzyka w STS. Tylko z kodem GOAL Odbierz w STS z kodem GOAL

Reprezentacja Polski może awansować do 1/8 finału także w przypadku porażki, ale wówczas dużo zależeć będzie od wyniku drugiego spotkania w którym Arabia Saudyjska mierzyć się będzie z Meksykiem. Polaków na pewno w takiej sytuacji wyeliminuje wygrana Arabii Saudyjskiej, natomiast w przypadku remisu lub zwycięstwa Meksyku, o tym która drużyna zagra w fazie pucharowej zadecyduje prawdopodobnie bilans bramkowy. Niewykluczony jest także scenariusz, w którym decydować będzie klasyfikacji fair-play czy nawet losowanie.

Francja – ostatnie 5 meczów 30.11.2022 Tunezja – Francja 1:0 (MŚ 2022)

– Francja 1:0 (MŚ 2022) 26.11.2022 Francja – Dania 2:1 (MŚ 2022)

– Dania 2:1 (MŚ 2022) 22.11.2022 Francja – Australia 4:1 (MŚ 2022)

– Australia 4:1 (MŚ 2022) 25.09.2022 Dania – Francja 2:0 (Liga Narodów)

– Francja 2:0 (Liga Narodów) 22.09.2022 Francja – Australia 2:0 (Liga Narodów) Polska – ostatnie 5 meczów 30.11.2022 Polska – Argentyna 0:2 (MŚ 2022)

0:2 (MŚ 2022) 26.11.2022 Polska – Arabia S. 2:0 (MŚ 2022)

– Arabia S. 2:0 (MŚ 2022) 22.11.2022 Meksyk – Polska 0:0 (MŚ 2022)

16.11.2022 Polska – Chile 1:0 (towarzyski)

– Chile 1:0 (towarzyski) 25.09.2022 Walia – Polska 0:1 (Liga Narodów)

Francja – Polska, historia

Obie drużyny mierzyły się do tej pory 16 razy, a bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla reprezentacji Francji, która wygrała osiem meczów. Biało-czerwonym udało się wygrać trzy spotkania, ale ostatni raz miało to miejsce w 1982 roku, podczas jedynego pojedynku obu zespołów w finałach mistrzostw świata. Pozostałe pięć meczów zakończyło się remisami.

W siedmiu ostatnich meczów tych drużyn reprezentacji Polski nie udało się odnieść zwycięstwa. W tym czasie Trójkolorowi odnieśli trzy zwycięstwa.

Ostatnia konfrontacja miała miejsce 9 czerwca 2011 roku. Wówczas obie drużyny zagrały towarzysko na PGE Arena w Gdańsku. Mecz zakończył się skromną wygraną 1:0 Francji po samobójczym trafieniu Tomasza Jodłowca.

Francja – Polska, spotkania bezpośrednie (H2H)

16.11.1994 el. Euro 1996 Polska 0:0 Francja 16.08.1995 el. Euro 1996 Francja 1:1 Polska 23.02.2000 towarzyski Francja 1:0 Polska 17.11.2004 towarzyski Francja 0:0 Polska 09.06.2011 towarzyski Polska 0:1 Francja

Francja – Polska, statystyki przed meczem

Polska po raz trzeci zmierzy się z panującymi mistrzami na turnieju mistrzostw świata, unikając porażki w dwóch poprzednich spotkaniach – 1:0 z Brazylią w 1974 roku i 0:0 z Niemcami w 1978 roku.

Dla obu reprezentacji będzie to drugi pojedynek na mistrzostwach świata. Jedyny taki dotychczas rozegrany mecz 3:2 wygrała Polska. Miało to miejsce w 1982 roku, w spotkaniu o trzecie miejsce

Polska oddała tylko pięć celnych strzałów w trzech meczach na mundialu w Katarze, z czego 60% padło w meczu z Arabią Saudyjską (3/5).

Kylian Mbappe oddał o dziewięć więcej strzałów (16) i pięć strzałów celnych więcej (7) niż jakikolwiek inny zawodnik Francji na tym turnieju.

Wojciech Szczęsny broni z 90% skutecznością na mistrzostwach świata. Obronił każdy z jego pierwszych 16 strzałów na bramkę przed golem Alexisa Mac Allistera dla Argentyny.

Francja – Polska, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w niedzielnym meczu praktycznie nie dają żadnych szans Polsce na odniesienie zwycięstwa. Kursy na wygraną Biało-czerwonych mocno przekraczają 11.00. Przy okazji tego meczu na pewno warto skorzystać z największego na rynku z kodem GOAL zakładu bez ryzyka w STS.

Francja Remis Polska 1.33 5.40 11.0 1.33 5.40 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2022 09:26 .

Francja – Polska, przewidywane składy

Czesław Michniewicz w każdym z dotychczasowych spotkań dokonywał zmian w wyjściowym składzie i niewykluczone, że na podobny ruch zdecyduje się także przed meczem z Francją. Kolejną szansę gry od pierwszej minuty może otrzymać między innymi Arkadiusz Milik. Dobrą wiadomością dla selekcjonera Biało-czerwonych jest fakt, że do jego dyspozycji są wszyscy zawodnicy.

Dużych roszad w składzie w stosunku do ostatniego grupowej meczu z Tunezją można spodziewać się w wyjściowej jedenastce Francji. Didier Deschamps dał w tamtym meczu odpocząć kilku podstawowym zawodnikom, którzy w niedzielę powinni wrócić do gry. Na murawie powinniśmy zobaczyć między innymi Kyliana Mbappe, Antoine’a Griezmanna, Ousmane Dembele czy Oliviera Giroud.

Francja: Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Griezmann, Mbappe – Giroud

Polska: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zieliński – Lewandowski, Milik

Francja – Polska, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Francji 60% remisem 0% zwycięstwem Polski 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Francji

remisem

zwycięstwem Polski

Francja – Polska, transmisja meczu

Spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata Francja – Polska rozegrany zostanie w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Pojedynek skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Mecz będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Zakład bez ryzyka 140 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź STS! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.