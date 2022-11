Pressfocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Wiadomo już w jakim składzie Hiszpania uda się na mundial. Powołany został Sergio Busquets, z którym Luis Enrique wiąże długofalowe plany.

Sergio Busquets w tym roku skończył 34 lata

Hiszpan znalazł się w kadrze na mundial w Katarze

Luis Enrique nie chce, aby to były ostatnie mistrzostwa świata dla pomocnika Barcelony

Selekcjoner Hiszpanii szokuje słowami o Busquetsie

Sergio Busquets od kilkunastu lat z powodzeniem występuje na arenie międzynarodowej. Hiszpan w klubowej i reprezentacyjnej karierze wygrał najważniejsze trofea. Jego przygoda z poważnym futbolem zdaje się jednak dobiegać końca. Nie brakuje informacji o tym, że Barcelona nie przedłuży wygasającego w czerwcu przyszłego roku kontraktu 34-latka. Pomocnik po tym czasie miałby rzekomo grać w MLS i reprezentować Inter Miami.

Busquets aktualnie cieszy się chwilą. W Barcelonie rozegrał 16 meczów (jedna asysta). Hiszpan dostał powołanie od Luisa Enrique na zbliżający się mundial w Katarze. Selekcjoner tej kadry nie ukrywa, ze wiąże z Busquetsem plany wykraczające poza 2022 rok.

– Moim celem jest przekonanie Busquetsa do gry na mundialu w 2026 roku. Nie żartuję. On jest jak Rafa Nadal, nikt nie wątpi w jego poziom. Jeśli postawimy Busiego w najlepszych możliwych okolicznościach gry, a zamierzamy to zrobić, to on jest najlepszy na świecie. Dla naszego stylu gry jest najlepszy – przekonywał po ogłoszeniu powołań Luis Enrique. 34-letni pomocnik podczas kolejnego mundialu miałby już 38 lat. Wizja Busquetsa grającego podczas turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie zdaje się być dzisiaj nierealna, chociaż Luis Enrique ma swoje zdanie na ten temat.

