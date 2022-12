PressFocus Na zdjęciu: Gianni Infantino

Gianni Infantino uważa, że tegoroczny mundial w Katarze to najlepsze mistrzostwa świata w historii. Prezes FIFA zwrócił uwagę na fakt, że w 1/8 finału po raz pierwszy znaleźli się przedstawiciele wszystkich kontynentów.

Infantino chwali mundial w Katarze

Jego zdaniem to najlepszy turniej w historii

Prezes FIFA podkreśla, że poziom rywalizacji jest bardzo wyrównany

Odważna teza prezesa FIFA

Mistrzostwa świata w Katarze od samego początku wzbudzały wiele kontrowersji. Także słowa Gianniego Infantino wielokrotnie oburzały opinię publiczną czy były powodem prześmiewczych komentarzy. O otoczce politycznej tego mundialu z pewnością można byłoby napisać niejedną książkę.

Jednak pod względem sportowym mundial jest na dobrym poziomie. Oczywiście zdarzały się słabsze mecze i mniej emocjonujące widowiska, ale nie zabrakło sensacji i niespodziewanych wyników.

Warto choćby wspomnieć o wygranych Japonii z Niemcami i Hiszpanią czy zwycięstwie Arabii Saudyjskiej z Argentyną oraz pierwszym miejscu w tabeli Maroko, które wyprzedziło Chorwację i Belgię. Obok takich rozstrzygnięć nie przeszedł obojętnie Infantino.

– Widziałem wszystkie mecze, rzeczywiście, i mówiąc bardzo prosto i bardzo jasno, to była najlepsza faza grupowa mistrzostw świata w historii. Jest to bardzo dobrym prognostykiem na pozostałą część mundialu. Mecze były rozgrywane na wysokim poziomie na pięknych obiektach – to już wiedzieliśmy wcześniej. Jednak publiczność, która tam była, była niesamowita. Średnio ponad 51 000 na mecz – powiedział Infantino.

Przemysław Frankowski trafi do Turcji? Jak podają tureckie media, Besiktas Stambuł zagiął parol na Przemysława Frankowskiego. Choć obecnie nie są znane żadne szczegóły tej ewentualne transakcji to mówi się, że turecki klub chciałby pozyskać reprezentanta Polski już podczas zimowego okienka transferowego. Frankowski ma za sobą udany mundial i dobre występy w Lens Polakiem zainteresował się Besiktas Stambuł 27-latek wyceniany jest Czytaj dalej…

– Nie ma już mocnych i słabych drużyn. Poziom jest bardzo, bardzo wyrównany. Po raz pierwszy w historii również reprezentacje wszystkich kontynentów awansowały do fazy pucharowej. To pokazuje, że piłka nożna naprawdę staje się globalną dyscypliną – dodał.

FIFA podała, że skumulowana frekwencja na 48 meczach grupowych wyniosła 2,45 miliona, chociaż podczas niektórych meczów pojawiały się wątpliwości odnośnie rzeczywistej frekwencji, co wynikało z wielu pustych miejsc na stadionach.

Zobacz również: Rzuty karne – największy koszmar Hiszpanów. Fatalne statystyki La Roja