PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Według hiszpańskich mediów, Karim Benzema może wrócić do reprezentacji Francji na finał mundialu w Katarze. Napastnik formalnie wciąż jest w kadrze “Trójkolorowych”, bowiem Didier Deschamps nikogo nie powołał w jego miejsce.

Francja w finale MŚ 2022 zmierzy się z Argentyną

Prasa spekuluje o powrocie Karima Benzemy na ten mecz

Didier Deschamps nie chciał komentować tych doniesień

Karim Benzema jest już zdrowy

Jak podają hiszpańskie media, Karim Benzema mógłby wrócić do reprezentacji Francji na finał tegorocznych mistrzostw świata, w którym “Trójkolorowi” zagrają z Argentyną. Środkowy napastnik trenuje już z pełnym obciążeniem i jest gotowy do gry, a Real Madryt podobno nie miałby nic przeciwko, gdyby 34-latek poleciał do Kataru.

Nie wiadomo, co o tym myśli selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps, który zapytany przez jednego z dziennikarzy o ewentualny powrót zdobywcy Złotej Piłki, nie chciał komentować sprawy. Warto dodać, że snajper “Królewskich” formalnie ciągle jest w kadrze “Trójkolorowych”, ponieważ nikt nie został powołany w jego miejsce.

Czytaj więcej:

Maroko wybudzone z pięknego snu. Francja zagra o tytuł [WIDEO] Reprezentacja Francji w niedzielę spróbuje obronić tytuł mistrza świata. Drużyna Didiera Deschampsa w półfinale mundialu pokonała 2:0 Maroko. Francja zagra w finale mundialu drugi raz z rzędu Mistrz świata przepustkę do decydującego meczu uzyskał w starciu z Maroko Ekipa Didiera Deschampsa wygrała 2:0 Rewelacja mundialu przegrała z honorem 14 grudnia to dzień, w którym Maroko Czytaj dalej…

Przypomnijmy, iż wychowanek Lyonu doznał kontuzji tuż przed startem mundialu. Uraz wykluczył go z gry na prawie miesiąc. To, czy 34-letni napastnik ostatecznie wróci do kadry narodowej na finał mistrzostw świata, powinno wyjaśnić się w najbliższych godzinach.

Taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, bowiem Olivier Giroud i jego zmiennicy spisują się bardzo dobrze, choć teoretycznie lepiej mieć “asa w rękawie” w postaci Karima Benzemy, jeśli spotkanie nie układałoby się po myśli ekipy Didiera Deschampsa, niż go nie mieć.

Finał MŚ 2022, w którym Francja zmierzy się z Argentyną, odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godzinie 16:00. Transmisja zostanie przeprowadzona przez Telewizję Polską.