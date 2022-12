PressFocus Na zdjęciu: Francja - Maroko

W wielkim finale mistrzostw świata w Katarze Francja zmierzy się z Argentyną. W meczu o złoty medal częściej prezentowali się Albicelestes, ale obie reprezentacje mają jak dotąd po dwa trofea.

Argentyna zagra szósty raz w finale mundialu

Dla Francji będzie to dopiero czwarty mecz o złoto

Obie reprezentacje mają po dwa tytuły mistrza świata

Argentyna i Francja powalczą w Katarze o złoto

Argentyna po raz pierwszy wystąpiła w meczu finałowym mistrzostw świata już podczas pierwszego mundialu w historii. W 1930 roku okazał się jednak lepszy gospodarz turnieju Urugwaj, który wygrał 4:2.

Albicelestes na kolejny mecz o złoty medal musieli poczekać aż do 1978 roku. Na mundialu, którego byli organizatorem po raz pierwszy sięgnęli po mistrzowski tytuł pokonując Holandię 3:1, jednak potrzebowali do tego dogrywki. To był wielki okres Argentyńczyków, którzy w ciągu dwunastu lat wystąpili jeszcze dwukrotnie w decydującym meczu i dwukrotnie o złoty medal rywalizowali z RFN. W 1986 roku podczas mundialu w Meksyku sięgnęli po złoto wygrywając 3:2, ale cztery lata później na włoskich boiskach musieli uznać wyższość rywala przegrywając 0:1.

Argentyna na kolejny wielki finał musiała zaczekać aż do 2014 roku i turnieju zorganizowanego w Brazylii. Pojedynek z Niemcami nie był jednak dla nich udany i drugi z rzędu mecz o złoto przegrali 0:1, tym razem po dogrywce.

Francja w pierwszym finale mistrzostw świata zagrała dopiero w 1998 roku, ale już w pierwszej próbie Les Blues sięgnęli po upragnione złote. Francuzi, jako gospodarz turnieju nie dali żadnych szans w meczu o złoto Brazylii i wygrali 3:0.

Les Blues w kolejnym finale wystąpili w 2006 roku na mundialu w Niemczech. Po bardzo zaciętym widowisku i serii rzutów karnych musieli jednak uznać wyższość Włochów. Po drugie złoto na mundialu Francuzi sięgnęli przed czterema laty w Rosji, w gdy w decydującym pojedynku ograli 4:2 Chorwację.

Francja ma szansę zostać dopiero trzecią reprezentacją w historii, która dwa razy z rzędu wygrała mistrzostwo świata. Wcześniej ta sztuka udała się Włochom (1934, 1938) oraz Brazylijczykom (1958, 1962).

