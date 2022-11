PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Już w poniedziałek Walia rozegra swój pierwszy mecz na mundialu od 1958 roku, w którym zmierzy się ze USA. Na przedmeczowej konferencji prasowej nie mogło zabraknąć najbardziej rozpoznawalnego zawodnika walijskiej reprezentacji Garetha Bale’a.

Walia zagra po raz pierwszy na mundialu od 1958 roku

Przed meczem z USA wypowiedział się Gareth Bale

Początek meczu o godzinie 20:00

Walia wraca na mundial po 64 latach przerwy

– Jestem dokładnie w tym miejscu, o którym zawsze marzyłem. W zeszłym tygodniu cała drużyna ciężko pracowała dostosowując się upałów i strefy czasowej. Teraz już nie mamy żadnych wymówek. Przed nami pierwszy mecz, a celem są oczywiście trzy punkty – powiedział Bale.

Bale występuje na amerykańskich boiskach już pewnego czasu, dlatego zdążył poznać tamtejszą filozofię gry w piłkę nożną. – Mam pewne doświadczenie z grą przeciwko niektórym drużynom z USA. Mają dobry, młody skład z kilkoma fantastycznymi graczami. Nie mamy złudzeń, że do Kataru przyjechali po zwycięstwa. Znamy jednak ich słabości. Nie mogę się nimi teraz z wami dzielić, ale jeśli będziemy trzymać się naszego planu gry i robić to, co robimy, wszystko będzie w porządku.

Bale już w wieku 16 lat zadebiutował w reprezentacji Walii marząc o wyjeździe na mistrzostwa świata. – Jako dziecko marzysz o zobaczeniu Walii na mistrzostwach świata, ale bycie w drużynie, która to osiąga, to niesamowite uczucie. To zaszczyt – przyznał były gracz Realu Madryt.

– Jeśli chodzi o oglądanie mistrzostw świata, zawsze było to trochę rozczarowujące, ponieważ nie było tam Walii. W dzieciństwie odbiera to odrobinę wyjątkowości. Wszyscy marzyli o tym od tak dawna. Bycie drużyną, która przekroczyła granicę, było dla nas niewiarygodne, ale co najważniejsze, najlepszą rzeczą było zrobienie tego dla naszego kraju, zainspirowanie kolejnego pokolenia i sprawienie, by więcej dzieci grało w piłkę nożną. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy mieć silniejszą drużynę narodową w przyszłości – dodał.

Walia w pierwszym meczu turnieju zmierzy się z USA. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej rywalizować będzie z Iranem oraz Anglią.

Zobacz również: Ceremonia otwarcia MŚ 2022 za nami: mundial otwarty [WIDEO]