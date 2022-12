Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi w pojedynku z Rileyem McGree

Reprezentacja Argentyny wygląda już początku starcia z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Katarze. Kibice liczą na kolejny przebłysk geniuszu Lionela Messiego. Pod wrażeniem gry Argentyńczyka na mundialu jest Keanu Baccus, który miał okazję rywalizować przeciwko 35-latkowi w ⅛ finału.

Argentyna w 1/8 finału mundialu wyeliminowała Australię dzięki zwycięstwu 2:1

Pierwszą bramkę dla Albicelestes strzelił Lionel Messi

Pod wrażeniem gry 35-latka był Keanu Baccus

Australijczycy po meczu prosili Messiego o wspólne zdjęcie

Reprezentacja Argentyny nie bez problemów awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Australijczycy byli w stanie się postawić i przegrali zaledwie 1:2. Albicelestes dług szukali sposobu na dotarcie do ich bramki. Dopiero geniusz Lionela Messiego pozwolił na otwarcie wyniku spotkania.

Pod wrażeniem gry 35-latka po meczu był Keanu Baccus, który wielokrotnie starał się powstrzymywać go w środku pola. Zdaniem Australijczyka, Messi skutecznie usypia czujność rywali.

– To jest wręcz surrealistyczne, jak dobrze Messi gra i jak czyta grę. On obserwuje wszystko, analizuje i interpretuje po swojemu. To wyjątkowe, bo niewielu ludzi tak potrafi. Odzyskuje piłkę, cofa się z nią, po czym naciera prosto na innych z pewnością sobie. Starałem się cały czas patrzeć przez ramię, gdzie on jest i co robi – opowiedział Australijczyk.

Lionel Messi in 2022 has been UNDERRATED. 👀 pic.twitter.com/mkyJQaMJDI — L/M Football (@lmfootbalI) December 8, 2022

– To wyjątkowy zawodnik do obserwowania. Na boisku wygląda, jakby był sztuczny. Szczerze mówiąc, wygląda jak figura woskowa. Gra przeciwko niemu była jednak czymś niesamowitym. Starałem się wyciągnąć z tej lekcji jak najwięcej, ale nie było to łatwe, kiedy wciąż musisz uważać – dodał.

Australia walczyła z Argentyną dzielnie, ale odpadła w ⅛. Po spotkaniu wielu piłkarzy Kangurów wliczając w to Baccusa podeszło do Messiego z prośbą o wspólne zdjęcie.

Czytaj dalej: Argentyński pomocnik: Messi zaskakuje nas każdego dnia